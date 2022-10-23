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Inter, Fiorentina'yı son saniye golüyle mağlup etti

Inter, Fiorentina'yı son saniye golüyle mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında Inter, deplasmanda Fiorentina'yı son dakikalarda bulduğu golle 4-3 yendi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

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Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta, ligin orta sıralarındaki Fiorentina ile şampiyonluk mücadelesi veren Inter kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Nicolo Barella'nın 2. dakika golüyle öne geçti: 0-1.

15. dakikada Lautaro Martinez, Inter adına farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi takım, Arthur Cabral'ın 33. dakikadaki penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında, Fiorentina 60. dakikada Jonathan Ikone'nin golüyle maçta beraberliği yakaladı: 2-2.

73. dakikada konuk Inter, Lautaro Martinez'in penaltı golüyle yeniden üstün duruma geldi: 2-3.

Son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada, Fiorentina 90. dakikada Luka Jovic ile yeniden beraberlik golünü buldu: 3-3.

90+5. dakikada Inter, Henrikh Mkhitaryan ile bir gol daha bularak, maçta yeniden öne geçti: 3-4.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti.

Inter, Fiorentina'yı son dakikada gelen golle 4-3 yenerek, ligde puanını 21'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Mavi-siyahlı takım, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Fiorentina, lacivert-turunculu ekiple 27 Ekim'de yapacağı maç öncesi Serie A'daki son müsabakasından yenik ayrıldı.

Fiorentina, Serie A'da 10 puanla 13. sırada kaldı.

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