Inter, Fiorentina'yı son saniye golüyle mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında Inter, deplasmanda Fiorentina'yı son dakikalarda bulduğu golle 4-3 yendi. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

Abone ol

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta, ligin orta sıralarındaki Fiorentina ile şampiyonluk mücadelesi veren Inter kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Nicolo Barella'nın 2. dakika golüyle öne geçti: 0-1.

15. dakikada Lautaro Martinez, Inter adına farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi takım, Arthur Cabral'ın 33. dakikadaki penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında, Fiorentina 60. dakikada Jonathan Ikone'nin golüyle maçta beraberliği yakaladı: 2-2.

73. dakikada konuk Inter, Lautaro Martinez'in penaltı golüyle yeniden üstün duruma geldi: 2-3.

Son anları gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada, Fiorentina 90. dakikada Luka Jovic ile yeniden beraberlik golünü buldu: 3-3.

90+5. dakikada Inter, Henrikh Mkhitaryan ile bir gol daha bularak, maçta yeniden öne geçti: 3-4.

Bu gol maçın skorunu da tayin etti.

Inter, Fiorentina'yı son dakikada gelen golle 4-3 yenerek, ligde puanını 21'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Mavi-siyahlı takım, ligde galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika boyunca forma giydi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Fiorentina, lacivert-turunculu ekiple 27 Ekim'de yapacağı maç öncesi Serie A'daki son müsabakasından yenik ayrıldı.

Fiorentina, Serie A'da 10 puanla 13. sırada kaldı.