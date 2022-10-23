Kiraladıkları scooter ölüm getirdi! Antalya'da çok acı olay

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı scooterdaki 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti.

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M.C.G'nin kullandığı otomobil, gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) bulunduğu scootere çarptı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayahan ve Balcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ortaokuldan bu yana sınıf arkadaşı olan lise son sınıf öğrencisi Kayahan ile Balcı'nın, dershane çıkışında birlikte vakit geçirdikten sonra scooter kiraladıkları ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.