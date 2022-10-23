10 günden uzun süre yorgun hissediyorsanız dikkat! Sebebi bu olabilir...

Yorgunluk hemen hemen hepimizin çok sık yaşadığı bir durum. Ancak bu durumun normalinde uzun sürmesi, ciddi problemlerin belirtisi olabiliyor. İşte uzmanların uzun süren yorgunluk hissi ile ilgili açıklamaları.

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Ara ara kendinizi yorgun hissettiğinizde bunu gün içerisindeki temponuza, havalara veya uykusuzluğa bağlayabilirsiniz.

Fakat yorgunluğun her zaman bu nedenlerden kaynaklanmayacağına dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eğer bu durum 10 günden daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa o zaman dikkatli olun, hatta doktora başvurun. Çünkü altında önemli problemler yatabilir.

Derya Uludüz'ün sıraladığı yorgunluğa sebep olan durumları şunlar:

3 farklı tipi var

Yorgunluğu kabaca fiziksel, psikolojik ve adrenal yorgunluk olarak 3 gruba ayırabiliriz. İşte bunların sebepleri…

Fiziksel yorgunluk sebepleri

Uyku apnesi

“Sessiz katil” diye de bilinen uyku apnesinin uykuda sebep olduğu bozulmalar derin uyku halindeyken vücudun yeterince dinlenmesine engel olur ve organlara oldukça fazla yük bindirir. Hastalarda oksijen eksikliği derin uykudan uyandırmak için beyne sinyal gönderir ve böylece hava yolları tekrar açılır. Bu da uykunun bölünmesi ve uyku kalitesinin düşmesi anlamı taşır. Bu tablo, yüksek tansiyonla ilgilidir ve felçle kalp krizine yol açabilir. Uyku apnesi yaşayanlarda gece tuvalete kalkma, sabah yorgun uyanma, gün içinde kendilerini yorgun hissetme, konsantre olmakta zorlanma ve uyanınca başlayan baş ağrıları gibi durumlar en sık görülen şikayetlerdir.

D vitamini eksikliği

Pandemide önemi daha fazla anlaşılan D vitamini genel vücut sağlığı için olmazsa olmaz vitaminler arasında yer alır. Eksikliği bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilere sebep olur. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı meydana gelir.

Kansızlık Yeterince kırmızı et, koyu yeşil sebze ve bakliyat tüketilmemesi yorgunluğa neden olur. Söz konusu bu besin grupları demir açısından oldukça zengindir. Demir eksikliği kansızlığa neden olur, kansızlık dolaşım sisteminin yavaş hareket etmesine ve vücudun gereken kanı oksijeni iyi dağıtamamasına sebep olur.

Kalp hastalıkları

Kalp hastalıklarının ilk semptomlarından biri geçmeyen yorgunluk olabilir. Üstelik yorgunluğun nedeni kansızlık olarak düşünüp doktora gitmeyen hastalar, şikayetler arttığında kalp hastalığıyla ilgili bir durumla karşı karşıya kalınabilir.

Diyabet

Yorgunluğun tıbbi sebeplerinden biri de şeker hastalığıdır. Şayet kendinizi her zaman yorgun hissediyorsanız, gece sık idrara çıkıyorsanız, devamlı susuzluk hissi yaşıyorsanız yani ağzınız kuruyorsa, bulanık görüyor, sebepsiz yere kilo veriyorsanız, karın çevresinden belirgin kilo alıyorsanız, iyileşmesi uzun süren kesik ve yaralarınız varsa mutlaka bir diyabet taraması yaptırmanızı öneririm.

B12 eksikliği

B12 vitamini DNA yapımında rol alan bir vitamindir. Eksikliğinde kafa karışıklığı, unutkanlık gibi semptomların yanında yorgunluğa da sebep olur. B12 genellikle hayvansal besinlerden alındığı için vegan diyeti uygulayanlar bilhassa risk altındadır.

Hipotiroidi

Tiroit hormonu kilo dengesini ve vücudun metabolizma hızını etkileyen hormondur. Hücrelerin reaksiyonlarını düzenleyerek enerji akışını sağlar. Saçınızın, tırnaklarınızın uzaması, kilo alıp verme hızınız tamamen tiroksin hormonuna bağlıdır. Tiroksin hormonu az olan kişiler diğer kişilere göre daha çabuk yorulurlar.

Psikolojik yorgunluk sebepleri

Depresyon en yaygın psikolojik yorgunluk sebebidir. Gennellikle depresyondaki kişi bu durumu inkar ettiğinden hastalık uzun süre tespit edilemez ve kişi sebep yorgunum diye devamlı kendine sorar. Kendinizi sık sık üzgün hissetmediğiniz için sıkıntınızın depresyondan kaynaklanmayacağına inanıyor olabilirsiniz lakin depresyon kompleks bir hastalıktır. Sürekli yorgunluk, kaygı, kilo alımı, zevk veren faaliyetlere alaka kaybı, enerji düşüklüğü, neşeli olamama ve devamlı ağlamak isteme gibi birçok çeşitli belirtiye sebep olabilir.

Adrenal yorgunluk

Böbreklerin hemen üzerinde bulunan adrenal bezler mühimdir çünkü strese yanıt vermenize destek olurlar. Kronik stresiniz varsa adrenal bezleriniz hasarlanır, enerjiniz düşer ve adrenal yorgunluk ortaya çıkar. Kendinizi yorgun ve halsiz hissedersiniz. Çarpıntılarınız, kaygılarınızı veya uyku probleminiz olabilir.