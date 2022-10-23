Kral Charles'a isyan: 14 milletvekili bağlılık yeminini reddetti

KANADA'nın Quebec eyaletinde yeni seçilen 14 milletvekili, anayasal olarak gerekli olan Kral'a sadakat yeminini reddetti.

Abone ol

1980 ve 1995'te Kanada'nın geri kalanından ayrılmak için iki kez başarısız referandum düzenleyen ve çoğunlukla Fransızca konuşan Quebec'te Krala isyan bayrağı açıldı.

Quebec eyaletinde 3 Ekim'de seçilen 11 Quebec Solidarity partisi üyesi, geçen hafta kendilerinin de yemin etmeyi reddedeceklerini söyleyen Parti Quebecois'in üç üyesine katıldı. 14 milletvekili, Kanada Anayasası'na göre belirlenen yemin metnindeki Kral 3. Charles'a bağlılık ifadelerini çıkarıp, sadece Quebec halkına bağlılık yemini etti.

Parti Quebecois Lideri Paul St-Pierre Plamondon, yeminin anlamlı ve samimi olması gerektiğine inandığını belirterek, Quebeclilerin bir monarşiye yemin etmeye asla rıza göstermediğini kaydetti.

"Bu yemin bir deli gömleği"

St-Pierre Plamondon, milletvekilliği yemininin "Quebec halkının seçilmiş her temsilcisini ikiyüzlülüğe mahkum ettiğini" ifade ederek, "Bu yemin; bütün partilerden seçilenleri, inanmadıkları bir şeye ve dolayısıyla yalan yere yemin etmeye, sözünün değerini lekelemeye ve bunu ilk eylemde yurttaşların temsilcisi olarak yapmaya zorlayan bir deli gömleği" dedi.

Quebec’in bağımsız bir devlet olmasını savunan Quebec Solidarity üyesi 11 milletvekili de, içeriğinde Kral'a bağlılık ifadeleri bulunan yemini etmeyi reddetti.

Oy kullanmalarına izin verilmeyecek

Quebec Solidarity Sözcüsü Gabriel Nadeau-Dubois, kendisine parti üyelerinin yasama meclisine girmelerine, tartışmalara katılmalarına veya oy kullanmalarına izin verilmeyeceğini, ancak yasama görevlerine ve maaşlarına erişebileceklerinin söylendiğini duyurdu.

Kraliyete sadakat isteniyor

Kanada Anayasası’na göre, tüm eyalet yasama meclislerinin ve federal parlamento üyelerinin göreve başlamadan önce kraliyete sadakat ifadelerinin de bulunduğu bir metinle yemin etmeleri gerekiyor.

Quebec eyalet yasaları, eyalet parlamentosuna seçilenlerin, kraliyete sadakatin yanısıra Quebec halkına da ikinci bir yemin ile bağlılık bildirmelerini zorunlu kılıyor.

Bağımsızlık talebi yükselişte

Kanada genelinde, eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından başlayan monarşi karşıtı söylemler, Quebec eyaletindeki ayrılıkçı politikacıların gündemindeki tazeliğini korumaya devam ediyor.

Kanada'da her yıl geleneksel olarak yapılan ankette son olarak geçen yıl Kanadalıların yüzde 45'inin, ülkeyi Kraliçe yerine seçilmiş bir devlet başkanının yönetmesini tercih ettikleri ortaya çıkmıştı.