Sinan Engin 'Jesus uzaylı' dedi Fenerbahçe'yi övdü: Bu Fenerbahçe şampiyon olur

Yorumcu Sinan Ergin Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı. Jorge Jesus bir uzaylı diyen Engin, "Başakşehir gibi güçlü takımı bu kadar aciz duruma ancak Fenerbahçe düşürebilir." ifadelerini kullandı.

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Süper Ligin 10. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden sarı lacivertli takım oynadığı futbolla bir dönem ezeli rakiplerin takımlarında futbol oynamış isimlerin de gönlünü fethediyor. Onlardan birisi de Beşiktaşlı eski futbolu Sinan Engin oldu.

Haftanın maçını Ertem Şener'in sunduğu Beyaz Futbol programında değerlendiren yorumcu Sinan Engin, değerlendirdi. İşte Engin'in açıklamaları:

"Kaleci Altay'ı hiç göremedik"

"Bu Fenerbahçe şampiyon olur. Ligin üzerinde oynuyorlar. Benim için Fenerbahçe bütün testleri geçti. Beşiktaş maçı test demiştim. Ondan evvel Rennes maçı test demiştim. Başakşehir gibi güçlü takımı bu kadar aciz duruma ancak Fenerbahçe düşürebilir. Başakşehir'in iki tane pozisyonu var pozisyoncuk aslında. Onun dışında ceza sahasına bile sokmadılar. Onun dışında ikinci yarı kaleci Altay'ı hiç göremedik. 92. dakikada Altay'ın müthiş bir kurtarışı vardı.

"Böyle kadro olabilir mi?"

Fenerbahçe takımında oyundan çıkanları gördün. Valencia, Batshuai ve İrfan Can Kahveci. Oyuna girenler Pedro, Rossi, Emre Mor, Arao. Böyle kadro olabilir mi? Oynayanlar daha kaliteli. Öyle bir kulübe yapıyor.

"Jorge Jesus bir uzaylı"

Sevgili Ali Koç durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Öyle bir ada getirdin ki buraya şovmen değil, hiç artistliği yok, hiç tribünlere oynamıyor. İşi futbol tamamiyle takım. Belki de son yıllarda en değerli teknik adam. Şampiyon olmasa da Jesus için bu lafları söylerim. Bu tip insanları Türk milli takım hocası yapacaksın. Jorge Jesus bir uzaylı. Uzay antrenörü. Jesus sen bir uzaylısın."