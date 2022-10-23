Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslağın ele alınması bekleniyor. Ekonomiye dair gelişmeler de masada olacak.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Bakan Bozdağ sunum yapacak

Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.

Enflasyonla mücadele

Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.