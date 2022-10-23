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Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları yakalayan polis, çalınan altın ve paraları sahibine teslim etti.

Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı.

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Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti. M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.

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Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu. 

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Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.

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