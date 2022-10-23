Akrabaları kadını misafir edip kiralık hırsızla 3 milyonluk altın ve parasını çaldılar

Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı.