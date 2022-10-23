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Binlerce çalışanı var! Bursa'da dev fabrikada üretime ara veriliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Binlerce çalışanı var! Bursa'da dev fabrikada üretime ara veriliyor

BURSA'da binlerce çalışanı bulunan Bosch fabrikası üretime ara veriyor. Yapılan açıklamada "27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır." denildi.

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27-30 Ekim tarihleri arası üretime ara vereceği öğrenilen fabrika, konu ile ilgili işçileri bilgilendirdi.  Fabrikadan işçilere yapılan bilgilendirmede, "Tüm dünyada etkisini gösteren hammadde sıkıntısı, enerji kısıtlamaları ve lojistik problemleri müşterilerimizi de etkilemekte ve araç taleplerinde dalgalanmalara neden olmaktadır. Son dönemde fabrikamızda da buna paralel sipariş miktarında düşüşler ve iptaller gözlemlenmektedir. Bu nedenler ile gerileyen müşteri taleplerini dengelemek için fabrikamızda 27-30 Ekim 2022 tarihleri arasında üretim duruşları planlanmıştır. Detaylı üretim planına bağlı olarak bazı ürünler üretim durdurma kararından etkilenmeyecektir. Yöneticileriniz ilgili bilgileri sizinle paylaşacaktır.

"Maaş kesintisi..."

27-30 Ekim 2022 döneminde saat ücretli çalışanlarımız varsa 2022 ve öncesine ait yıllık izinlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayan çalışanlarımız için zorunlu eğitimler düzenlenecektir. Aylık ücretli çalışanlarımız, mevcut yıllık izin günlerini kullanacaklar, yıllık izni olmayanlar esnek izin kullanacaklardır. Esnek bakiyenin eksi 40 saati aşması durumunda maaş kesintisi yapılmayacaktır. Aylık ücretli çalışanlarımız için evden çalışma modeli uygulanmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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