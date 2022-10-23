Tadımlık verdiğiniz komşularınızı kapınıza boş tabakla dayandıracak sömelek köfte tarifi

Köfte dendiği zaman ilk olarak akıllara normal kırmızı et kaymasından yapılan köfte gelse de, esasında farklı farklı bir çok köfte bulunuyor. İşte size normal köfteyi unutturacak sömelek köftesi tarifi ve malzemeleri.

200 gr yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı dolusu tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası

1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

Tuz

Üzeri için:

1,5 su bardağı yoğurt

Sömelek köfte tarifi:

Sömelek köfte tarifi için; ilk olarak 1 su bardağı köftelik ince bulguru derin bir kaba koyun. Üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su döküp, karıştırın. Bulgurun üzerini streç film ile kapatıp, şişene kadar 10 dakika kadar bekletin. Sonrasında şişen bulguru bir kaşık yardımı ile iyice karıştırın.

Ardından köfteyi rahat yoğuracağınız geniş bir tepsi içine bulguru koyun. Üzerine 200 gr yağsız kıyma, yarım su bardağı irmik, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı dolusu tuz ilave edin. Son olarak malzemelerin üzerine 2 yemek kaşığı kadar un koyun. Köfteyi macum kıvamı alana kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar iyice yoğurun.

Diğer yanda köfteye şekil vermeden önce küçük bir kase içine biraz su ekleyip, yanınıza alın. Köfteleri şekillendirme aşamasında ellerinizi hafifçe ıslattığınızda çok daha basit şekil vereceksiniz. Elinizi hafifçe ıslatıp, köfte harcından küçük parçalar alın. İlk olarak pürüzsüz hale gelene kadar tek eliniz ile iyice bastıra bastıra sıkın. Sonra serçe parmak kalınlığında olacak şekilde iki avucunuzun ortasında ileri geri yaparak ovalleştirin. Köfte harcı bitene kadar aynı işlemi yapıp, köfteleri tepsi içinde tutun.

Ardından geniş ve derin bir tencere içine yeterli miktarda su koyup, kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içine damak tadınıza göre tuz ilave edin. Sonrasında da köfteleri dikkatli bir şekilde suyun içine koyun. Köfteleri suya koyduktan sonra hafifçe karıştırın. Aşağı yukarı 8-9 dakika kadar köfteleri haşlayın.

Haşladığınız köfteleri delikli bir kepçe yardımı ile suyunu süzüp, bir kaba dökün. Diğer yanda köftenin sosu için tencere içine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, ısıtın. Yağın içine 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası koyun. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Kavrulan salçanın üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane ve damak tadınıza göre tuz ekleyip, iyice karıştırın. Pişen köfteleri sosun üzerine koyun. Köfteleri sosu ile birlikte 1-2 dakika kadar aralıklarla karıştırarak, pişirin.

Hazırladığınız sömelek köftesini servis tabağına alıp, hafifçe yayın. Üzerine 1 buçuk su bardağı çırpılmış yoğurdu iyice dökün. Tercihe göre göre yoğurdun içine rendelenmiş sarımsak koyabilirsiniz. Son olarak yoğurdun üzerine tencere kalan sosdan döküp, sıcak olarak servise dipte afiyetle tüketebilirsiniz.

Sömelek köfte ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika yeterlidir. Bu sürenin 30 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 4 kişilik sömelek köfte aşamasıdır.