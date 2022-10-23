Bu ev yapımı tavuk kroket ile gün arasında mideniz bayram edecek

Özellikle çocuklarınızın severek tüketeceği harika bir tarif ile karşınızdayız. İşte evde kolay şekilde yapacağınız ve atıştırmalık olarak severek tüketebileceğiniz harika bir ev yapımı tavuk kroket tarifi.Abone ol
Gün içinde bazen midemiz kazınıp atıştırmalık bir şeyler ararız. Bu gibi durumlarda evde kolay şekilde yapabileceğiniz ve lezzetiyle sizi hayran bırakacak harika bir tarif bulunmuyor. Ev yapımı tavuk kroket ile hem çocuklarınız, hem de siz, karnınız acıktığında harika bir aperatif ile midenizi bayram ettireceksiniz.
İşte yanında ketçap, mayonez ve diğer soslar ile servis ettiğinizde tadından yenmeyecek ev yapımı tavuk, kroket tarifi ve malzemeleri.
Tavuk kroket için malzemeler:
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500 gr tavuk göğsü
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1 adet orta boy soğan
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2 diş sarımsak
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2 dilim bayat ekmek içi
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1 adet yumurta
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1 çay kaşığı kırmızı toz biber
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1 çay kaşığı kekik
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1 çay kaşığı karabiber
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1 tatlı kaşığı tuz
Bulamak için:
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2 adet yumurta
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1/2 su bardağı galeta unu
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2 yemek kaşığı dolusu un
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1/2 çay kaşığı karabiber
Tavuk kroket yapılışı:
Tavuk kroket tarifi için; ilk olarak yarım kilo tavuk göğüs etini küçük parçalara bölüp, bir tencerenin içine koyun. Üzerlerini geçecek kadar su döküp, yumuşayana kadar haşlayın. Tavuk etlerini haşladıktan sonra suyunu süzüp, soğumaya bırakın. Ardından haşlanmış tavuk etlerini mutfak robotu içine koyun. Mutfak robotundan iyice geçirerek, tamamen parçalanmasını sağlayın.
Diğer tarafta 1 adet orta boy soğan ve 2 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölüp, mutfak robotu içine koyun. Sonrasında 2 dilim bayat ekmek içini de küçük küçük parçalara bölüp, mutfak robotu içine ilave edin. Tüm malzemeleri mutfak robotundan iyice geçirerek, parçalanmasını sağlayın.
Ardından derin bir kap içine mutfak robotundan geçirdiğiniz tavuk etlerini koyun. Üzerine robottan geçirdiğiniz soğan, sarımsak ve ekmek içi karışımını ilave edin. Sonrasında malzemelerin üzerine 1 adet yumurta kırın. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz koyup, tüm malzemeleri eliniz ile iyice yoğurun.
Harcı yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Elinizde yada tezgahın üzerinde orta kalınlıkta olacak şekilde silindir şeklini verin. Diğer tarafta kroketleri bulamak için bir kase içine 2 adet yumurta kırıp, iyice çırpın. Başka bir kase içine de yarım su bardağı galeta unu, 2 yemek kaşığı dolusu un ve yarım çay kaşığı karabiber koyup, iyice karıştırın. Tavuk kroketleri önce arkalı önlü ve kenar kısımlarını yumurtaya bulayın. Yumurtaya buladıktan sonra arkalı önlü galeta unlu karışıma bulayın. Tavuk kroketleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili bir tabak üzerine alıp, buzdolabında 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Buzdolabında dinlenmesi dış harcın tavuğa daha iyi yapışmasını sağlayacaktır.
Son olarak derin bir tava içine kroketlerin üzerine gelecek kadar sıvı yağ döküp, iyice ısıtın. Hazırladığınız ev yapımı tavuk kroketleri kızgın yağ içinde iyice kızartın. Kroketleri az yağda kızartırsanız, yağ dışında kalan bölümlerinde çatlamalar olabilir. Kızaran tavuk kroketlerin yağını süzüp, servis tabağı üzerine alın.
Hazırladığınız tavuk kroketleri sıcak olarak servis edebilirsiniz.