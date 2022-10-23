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Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar

Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar

Sosyal medya Rusya'dan gelen haber ile çalkalanıyor. Bir Rus şirket 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteriler arıyor.

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Diri diri gömülmeyi deneyimlemek için 1 milyon TL öder misiniz?

Bu soruya cevabı 'evet' olanlar için Rusya'da bir şirket kuruldu.

Bir Rus şirketi, müşterilerine kendi cenazelerine katılma ve diri diri gömülmeyi deneyimleme şansını 3.5 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon TL) sunuyor.

New York Post'ta yer alan habere göre, şirket kurucusu Yakaterina Preobrazhenskaya, bu hizmetin müşterilerinin korku ve endişeleriyle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu öne sürdü.

Preobrazhenskaya Instagram'dan yaptığı paylaşımda şirketin sunduğu bu hizmeti şu sözle özetledi;

'Kendi mutlu geleceğin için savaşmanın gerçek bir sembolü.'

Preobrazhenskaya'nın bu paylaşımına kısa sürede yorum yağdı, paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Şirket müşterilerine iki paket sunuyor. 'Korkular ve endişeler için stres terapisi' isimli 'çevrimiçi cenaze' için 300 bin TL isteniyor.

Müşterilerin bir saat boyunca canlı canlı toprak altında kaldıkları paketin ücreti ise 1 milyon TL.

Kaynak: Hürriyet

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