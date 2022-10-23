Erkeklerin sırrı çözüldü! Ciddi ilişkiye uzak durma sebepleri ortaya çıktı

Genellikle flörtten hoşlanan erkekler, bu huylarıyla kadınları oldukça kızdırıyor. Oldukça samimi olan ancak iş ciddiye bindiğinde uzaklaşan erkeklerin bu özelliği incelendi ve sebepleri bulundu. İşte erkeklerin ciddi ilişkiden kaçmasının sebepleri...

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Genellikle erkekler ciddi ilişkilerden uzak durur ve sadece flört etmekten hoşlanırlar. Çünkü özgürlüklerinin kısıtlanmasından ve sadece bir kişiye bağlı olmaktan çok korkarlar.

Bu tür erkeklerle ilişki yaşamak, bir kadın için oldukça zordur. Duygusal yapısından dolayı ister istemez bir beklenti içine girecek olan kadınlar, bu tür erkekler yüzünden hayal kırıklığına uğrayabilirler. İşte erkeklerin ciddi ilişkiden uzak durma sebepleri...

Geçmişteki ilişkiler

Erkekler, kötü bir ilişki ve ayrılık yaşadıktan sonra tekrar ciddi ilişki yaşamak konusuna hiç sıcak bakamıyor. Bu nedenden dolayı da ilişki yaşarken, duygularını pek fazla ön planda tutmuyorlar. Ciddi ilişkiden korkan erkekler bunun nedeninin, geçmişte yaşadıkları kötü tecrübeler, kötü ilişkiler olduğunu söylüyor. Daha önce terk edilen, aldatılan ve kötü ayrılık yaşayan erkekler uzun süreli ilişkiden uzan duruyor.

Bağlanma korkusu

Bağlanma korkusu yaşayan erkeklerin sayısı, aslında sandığınız kadar az değil. Erkekler, karşısında gerçekten hoşlandıkları bir kadın olsa bile gerçek hislerini hemen belli edemiyor, çünkü bağlanmaktan çok çekiniyor. Hayal kırıklığı yaşamamak için ciddi ilişkilerden uzak duruyor. Ciddi ilişkilerin, kendi bireysel hayatını olumsuz anlamda etkileyeceğini düşünüyorlar. Bunlardan dolayı da, uzun süreli ilişkilerden uzak duruyor ve sürekli flört etmeyi tercih ediyorlar.

Sorumluluk korkusu

Ciddi ilişki denildiği zaman erkeklerin aklına ilk olarak evlilik geliyor. Evliliğin, beraberinde getireceği sorumlulukları da çok fazla üstlenmek istemiyorlar. "Eve bakan ben olmalıyım" düşüncesiyle hareket ettikleri için tüm sorumluklar, onların üzerlerine yük oluyor. Bundan dolayı da, partnerleriyle bir hayat kurmak konusunda çekingen davranıyorlar. Sorumluklardan bu şekilde kaçmaya çalışıyorlar. İlişkilerinin evliliğe doğru gittiğini anladıklarında kaçmaya çalışmalarının asıl sebebi, sorumluluk almak istememeleridir.

Aşksız birliktelik

Bütün bunların yanında, erkeklerin ilişkilere hazır olmamasının tek sebebi size aşık olamadıklarından kaynaklı da olabilir. Erkekler, gerçekten aşık olmadıklarında ciddi ilişki istemediklerini bir bahane olarak ortaya koyuyorlar. Bu bahaneyi ortaya atarak, hem karşısındaki kadını kırmak istemiyorlar hem de kendilerini suçlu hissetmek istemiyorlar. "Ciddi ilişki istemiyorum" gibi kadınların, erkeklerden sıkça duyduğu cümleleri ise bir kaçış yolu olarak çok sık kullanıyorlar.