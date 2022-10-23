BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya’da AVM’de yangın paniği

Antalya’da AVM’de yangın paniği

Antalya’da 5 katlı bir AVM’de elektrik panosundan çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Abone ol

Yangın, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de çıktı.

5 katlı AVM’nin son katından dumanların çıktığını gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları sırasında iş yerinin içerisine dolan su ise çalışanlar tarafından tahliye edildi.

Mağaza çalışanı Mustafa Demir, "Yangın çıktı. Biz hemen müdahale ettik. İtfaiye ekipleri gelerek söndürdü. Koridor boşluğu kendiliğinden yanmış. Elektrik tesisatından çıktığını düşünüyoruz. Biz hemen kendimizi dışarı attık" dedi.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Büyük bir fırsat var... Yakında davet edeceğiz
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Büyük bir fırsat var... Yakında davet edeceğiz
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Kılıçdaroğlu: 6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz
Kılıçdaroğlu: 6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz
Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Erkeklerin sırrı çözüldü! Ciddi ilişkiye uzak durma sebepleri ortaya çıktı
Erkeklerin sırrı çözüldü! Ciddi ilişkiye uzak durma sebepleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Tadımlık verdiğiniz komşularınızı kapınıza boş tabakla dayandıracak sömelek köfte tarifi
Tadımlık verdiğiniz komşularınızı kapınıza boş tabakla dayandıracak sömelek köfte tarifi
Rusya'da savaş uçağı evin üzerine düştü! Ölenler var
Rusya'da savaş uçağı evin üzerine düştü! Ölenler var
Cemal Enginyurt'tan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na kimyasal silah tokadı
Cemal Enginyurt'tan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na kimyasal silah tokadı
Bu e yapımı tavuk kroket ile gün arasında mideniz bayram edecek
Bu e yapımı tavuk kroket ile gün arasında mideniz bayram edecek
Binlerce çalışanı var! Bursa'da dev fabrikada üretime ara veriliyor
Binlerce çalışanı var! Bursa'da dev fabrikada üretime ara veriliyor
Beşiktaş’ta seyir halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü
Beşiktaş’ta seyir halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü