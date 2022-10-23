İkisi de ayrı şifa kaynağı ama birleşince tam bir mucizevi besin! İşte sarımsak ve bal kürü faydası

Sarımsak ve bal, başlı başına oldukça faydalı bir gıda maddesi. Ancak bu şifalı besinler birleşiğinde ise tam bir mucize kaynağına dönüşüyor. İşte sarımsak ve bal kürünün inanmayacağınız faydaları...

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Sarımsak kendi başına doğal antibiyotik etkisi gösterdiğinden sağlık açısından bir hayli faydalı bir gıda. Fakat alternatif tıp uzmanları sarımsağın ezildiğinde daha faydalı olduğunu bildiriyorlar.

Çünkü sarımsağın içerisindeki alicin maddesi sarımsak ezildiği zaman ve balla karıştığı zaman etkisini katlıyor. Sarımsağın en etken maddesinin de alicin maddesi olduğu biliniyor. İşte 7 gün boyunca bal ve sarımsak tüketmenin sağlığınız üzerindeki olumlu etkileri...

Kanseri engelliyor

Kansere karşı iyi gelir. Aynı zamanda kansere yol açabilecek rahatsızlıklara iyi geldiği söylenmektedir.

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri azaltıyor

Sarımsaklı bal, sağlıklı bir karaciğer düzgün kan dolaşımını ve kan akışını destek olur. Aynı zamanda zamanla vücutta biriken toksinleri de atar.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Kötü kolesterol düzeyini düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlar.

Böbrek taşı düşürücü etkisi bulunuyor

Böbrek ve safra taşlarını eritir ve düşürmeye yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Vücutta biriken fazla ödemi atar ve şişliğin giderilmesi için katkıda bulunur.

Romatizmal ağrıların tedavisinde etkili

Tüm Romatizma ağrıları ve iltihabı önler ve iyileştirir. Kireçlenmelere iyi gelir ve aynı zamanda da eklem düzeylerinin yenilenmesi için yararı vardır.

Ballı Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır, Tüketilir? Sarımsak bal kürü

2-3 diş sarımsağı küçük küçük dilimlere ayırın. Bir kaşık bal ile karıştırın. Bu karışımı her gün tüketin. Bir hafta içerisinde enerjinizin arttığını, sağlığınızın iyi yönde ilerlediğini fark edeceksiniz.

İbrahim Saraçoğlu'ndan sarımsak kürü nasıl hazırlanır? İri tek bir diş sarımsak bıçakla doğranır. Yarım bardak klorsuz su eklendikten sonra robot veya blendır çalıştırılır. Yaklaşık bir - bir buçuk dakika çalıştırıldıktan sonra karşımın tamamı kahvaltıdan en az yirmi dakika önce aç karnına içilir.

Bal ve sarımsak karışımı nasıl hazırlanır?

Bir diğer hazırlanış şekli

Sarımsakları ufak ufak doğrayın ve kavanozun içine atın. Ardından üzerine balı dökerek karıştırın. 7 gün boyunca her sabah bu karışımdan bir yemek kaşığı ılık suya karıştırıp tüketin. 1,5 hafta ara verdikten sonra 7 gün boyunca tekrar tüketin. Karışımı oda sıcaklığında saklamaya gayret gösterin.