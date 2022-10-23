Avrupa'yı kokain dalgası vuruyor sorun çok daha büyük ve ciddi

Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Avrupa'nın kokain dalgası tarafından vurulduğunu ve sorunun düşünüldüğünden çok daha "büyük ve ciddi" olduğunu açıkladı.

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Europol İletişim Direktörü Ja Op Gen Ooorth Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlediği basın toplantısında çeşitli organize suç şebekelerinin düşünülenden daha iyi bir şekilde organize olduğunu ve şiddete gözle görülür şekilde daha fazla başvurduğunu belirtti.

"Son dört yılda Batı Avrupa'da her yıl rekor miktarda kokain ele geçirildi" diyen İletişim Şefi, "2021'de en az 240 ton kokaine el konuldu. Yani piyasada çok fazla kokain var" açıklamasında bulundu.

Kokain kaçakçılığının Avrupa'da yılda 5,7 milyar euro gelir yarattığını belirten Europol, mayıs ayında yayınladığı raporunda kokain ve metamfetamin kaçakçılığının kıta genelinde "şiddeti körüklediğini ve pazarın hızla büyüdüğünü" belirtmişti.

Europol ile İspanyol güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonrası ülkede büyük bir uyuşturucu şebekesine darbe vurulmuştu. Çoğunlukla Suriye'den geldiği belirtilen kişiler tarafından yönetilen örgütün kokain ve esrar satışı sayesinde yılda yaklaşık 300 milyon euro kara para akladığı tahmin ediliyor.

Kokainin menşei Güney Amerika

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin son raporuna göre dünyanın en büyük kokain üreticisi, konumundaki Kolombiya'da 2021'de 204 bin hektar koka tarlası tespit edildi. Bu alanın 2020'ye kıyasla yüzde 43 oranında arttığı raporun vurguladığı konuların başında geliyor. Kolombiya'nın ardından Peru ve Bolivya'da da kokain üretiminin hızla arttığının altı çiziliyor.