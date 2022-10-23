Kalbi koruyor, libidoyu artırıyor tam bir şifa deposu: Balkabağı

Sonbaharın gözdesi balkabağının faydaları anımsanmayacak kadar fazla. Potasyum ve lifin güçlü bir bileşimi olan balkabağını mevsiminde tüketerek kalbinizi koruyabilirsiniz. Vitamin ve mineral deposu olan balkabağı aynı zamanda libidoyu güçlendirir, iltihaplanmayı önler, kan basıncını dengede tutuyor.

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Sonbahar aylarının en lezzetli ve en faydaları besinleri arasında yer alan balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Potasyum ve lif balkabağının içinde fazlasıyla bulunuyor. Kabızlığı önlemede, bağırsak sağlığını iyileştirmede görev alıyor. Balkabağının içeriğindeki lif, kardiyovasküler ve metabolik sağlığı destekler ve uzun ömürlülüğü teşvik eder.

Potasyum zengini

Muz gibi balkabağı da potasyum zengini besinler arasındadır. Balkabağından da ihtiyacınız olan potasyumu alabilirsiniz. Potasyum, kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Antioksidan açısından zengin

Balkabağının asıl rengini içeriğindeki beta-karoten ve A vitamini karışımı verir. Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türüdür. Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü antioksidan beta-karotenin doğal olarak bol miktarda besin kaynağıdır.

Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu size zarar verebilecek dış istilacılardan korumaktan sorumludur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde oldukça önemlidir. Bazı besinler bağışıklığınız için faydalıdır ve balkabağı epeyce içerir. Cleveland Clinic'e göre balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynaktır.

Libidoyu artırır

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı, sperm sayısı ve kalitesini yükseltir. Aynı zamanda testosteronu ve libidoyu yükseltir.

İltihabı önler

Balkabağı içindeki beta-karoten sayesinde vücutta biriken iltihabı kurutur ve yeniden oluşmasını önlemeye çalışır. Balkabağındaki besinler kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite gibi tıbbi durumlarla beraber, sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı seçimleri de sizi riske atabilir. Balkabağı gibi besin açısından zengin, kalp sağlığını geliştiren, lif, potasyum ve antioksidanlarla dolu kalp dostu besinleri daha çok tüketmek gerekiyor.