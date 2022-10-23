BIST 3.935
DOLAR 18,58
EURO 18,33
ALTIN 990,47
HABER /  SAĞLIK

Kalbi koruyor, libidoyu artırıyor tam bir şifa deposu: Balkabağı

Kalbi koruyor, libidoyu artırıyor tam bir şifa deposu: Balkabağı

Sonbaharın gözdesi balkabağının faydaları anımsanmayacak kadar fazla. Potasyum ve lifin güçlü bir bileşimi olan balkabağını mevsiminde tüketerek kalbinizi koruyabilirsiniz. Vitamin ve mineral deposu olan balkabağı aynı zamanda libidoyu güçlendirir, iltihaplanmayı önler, kan basıncını dengede tutuyor.

Abone ol

Sonbahar aylarının en lezzetli ve en faydaları besinleri arasında yer alan balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Potasyum ve lif balkabağının içinde fazlasıyla bulunuyor.  Kabızlığı önlemede, bağırsak sağlığını iyileştirmede görev alıyor. Balkabağının içeriğindeki lif, kardiyovasküler ve metabolik sağlığı destekler ve uzun ömürlülüğü teşvik eder. 

Potasyum zengini

Muz gibi balkabağı da potasyum zengini besinler arasındadır. Balkabağından da ihtiyacınız olan potasyumu alabilirsiniz. Potasyum,  kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur. Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. 

Antioksidan açısından zengin

Balkabağının asıl rengini içeriğindeki beta-karoten ve A vitamini karışımı verir. Beta-karoten, meyve ve sebzelerde bulunan ve aynı zamanda antioksidan görevi gören bir pigment sınıfı olan bir karotenoid türüdür. Balkabağı, sağlıklı gözleri, cildi ve bağışıklığı destekleyen güçlü antioksidan beta-karotenin doğal olarak bol miktarda besin kaynağıdır.

Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzu size zarar verebilecek dış istilacılardan korumaktan sorumludur. Özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsiminde oldukça önemlidir. Bazı besinler bağışıklığınız için faydalıdır ve balkabağı epeyce içerir. Cleveland Clinic'e göre balkabağı, demir ve A, C ve E vitaminleri gibi bağışıklık güçlendirici besinler açısından zengin bir kaynaktır.

Libidoyu artırır

Lif ve potasyum açısından zengin olan balkabağı, sperm sayısı ve kalitesini yükseltir. Aynı zamanda testosteronu ve libidoyu yükseltir.

İltihabı önler

Balkabağı içindeki beta-karoten sayesinde vücutta biriken iltihabı kurutur ve yeniden oluşmasını önlemeye çalışır. Balkabağındaki besinler kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet ve obezite gibi tıbbi durumlarla beraber, sigara, alkol kullanımı, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği gibi yaşam tarzı seçimleri de sizi riske atabilir. Balkabağı gibi besin açısından zengin, kalp sağlığını geliştiren, lif, potasyum ve antioksidanlarla dolu kalp dostu besinleri daha çok tüketmek gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Avrupa'yı kokain dalgası vuruyor sorun çok daha büyük ve ciddi
Avrupa'yı kokain dalgası vuruyor sorun çok daha büyük ve ciddi
İkisi de ayrı şifa kaynağı ama birleşince tam bir mucizevi besin! İşte sarımsak ve bal kürü faydası
İkisi de ayrı şifa kaynağı ama birleşince tam bir mucizevi besin! İşte sarımsak ve bal kürü faydası
Erdoğan Diyarbakır'da pankartı gördü mest oldu: Güzel de bir pankart asmışlar
Erdoğan Diyarbakır'da pankartı gördü mest oldu: Güzel de bir pankart asmışlar
Antalya’da AVM’de yangın paniği
Antalya’da AVM’de yangın paniği
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Büyük bir fırsat var... Yakında davet edeceğiz
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Büyük bir fırsat var... Yakında davet edeceğiz
Kılıçdaroğlu: 6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz
Kılıçdaroğlu: 6 lider hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz
Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Ülke bu haberle çalkalanıyor! 1 milyon TL'ye canlı canlı gömülecek müşteri arıyorlar
Erkeklerin sırrı çözüldü! Ciddi ilişkiye uzak durma sebepleri ortaya çıktı
Erkeklerin sırrı çözüldü! Ciddi ilişkiye uzak durma sebepleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor
Tadımlık verdiğiniz komşularınızı kapınıza boş tabakla dayandıracak sömelek köfte tarifi
Tadımlık verdiğiniz komşularınızı kapınıza boş tabakla dayandıracak sömelek köfte tarifi