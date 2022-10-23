Beyoğlu'nda vahşet! Hırsızlık için girdiği evdeki kadının boğazını kesti

BEYOĞLU'nda hırsızlık amacıyla girdiği evdeki yaşlı kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Ekipler, Kulaksız Mahallesi'nde yaşayan Mevlüde A'nın evine giren kişi ya da kişiler tarafından öldürülmesine ilişkin çalışma yaptı.

Boğazını kesip bileziklerini aldılar

İncelemede 3 katlı binanın giriş katındaki daireye hırsızlık amacıyla giren şüphelilerin, kendilerini gören ev sahibi Mevlüde A'yı çıkan arbedenin ardından boğazını bıçakla keserek öldürdükleri ve olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Maktulün kolundaki bilezikleri de aldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.