Bu pişirme yöntemi ile balıkların lezzetine lezzet katacaksınız

Balık, Omega-3 deposu olması sebebiyle sağlık açısından oldukça faydalı bir besin. Severek yenilen balığı pişirmek için birçok farklı yöntem bulunuyor ancak bazı yöntemler balığın lezzetine lezzet katıyor.

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Oldukça faydalı ve bir o kadar da sevilen bir besin olan balık, Omega-3 bakımından oldukça zengin bir şifa deposu. Peki balık en lezzetli şekilde nasıl pişirilir?

Balık tüketmek isteyen kişilere pişirme önerilerinde bulunan balıkçı Hülya Kılıç, mısır unu ile beyaz unu vatandaşların karıştırdığını ve mısır unu ile az yağda pişirilen balığın daha lezzetli olacağını söyledi. 1 Eylül itibari ile sona eren avlanma yasağı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki balıkçılar denize açılarak vatandaşlara en taze balıkları sunmaya başladı.

Taze balıklar tezgahları süslerken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında gelen 'Balık nasıl pişirilmeli' sorusuna da Düzce'de balıkçı Hülya Kılıç yanıt verdi.

Hamsi tavada yapılmalı

Vatandaşların palamut balığını ızgarada hamsiyi ise tavada yapması gerektiğini hatırlatan Kılıç, balık pişirme ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Şu anda palamut ve hamsi sezonundayız. Hamsi, palamut çok olduğunda azalıyor ama talep ikisine çok fazla oluyor. Palamut yağlı ve iri döneminde ızgarası ve mangalı çok güzel olur. Hamsi her türlü hem mangalında hem de tavasında çok lezzetli olur. Hamsinin en lezzetli hali tavada olur. Palamut balığını isteyen mısır unu kullanarak tavada da çok az yağda da yapabilir ama en güzeli ızgarada yapılır.

Beyaz un kesinlikle balığa lezzet vermez

Vatandaşların beyaz un ile mısır ununu karıştırdığını dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Balığı önce temizleyeceksiniz, hafif tuzlayacaksınız ondan sonra mısır ununa bulayacaksınız. Beyaz un kesinlikle balığa lezzet vermez. Halis olan değirmenden 2 kere çektirilen mısır unu kullanılması gerekiyor. Tavaya balığı güzel bir şekilde dizerek, çok az yağ ile pişireceksiniz. Bol yağda balık asla güzel olmaz. Bunun için tavanın dibini hafif yağlayacaksınız ve alt üst çevireceksiniz. En güzeli bu şekilde olur.

Pişirirken balık tuzlanmaz

Balığın pişirirken tuzlanmaması gerektiğini ifade eden Hülya Kılıç, "Mangalda balıklarda unlama yapılmaz. Mangal için direk yıkanıp tuzlanıp ateşin üzerine koyacaksınız. Unlama işlemi burada yapılmaz. Balığı yıkayıp temizledikten sonra pişirmeden hemen önce tuzlanması gerekir. Unlanması gerekiyorsa unlanacak, ızgaraya atılacaksa direk ızgaraya atılması gerekir" ifadelerini kullandı.