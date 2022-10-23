MHP lideri Bahçeli'den flaş sözler: Kılıçdaroğlu 'adayım' diyemiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Manisa mitinginde vatandaşlara seslendi. "Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor" diyen MHP lideri, "Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'ye tuzak kuranlar 2023'de alt edilecekler!"



"Yıkılmamızı gözleyenler var dikkat ediniz, birbirimize girmemizi düşleyenler var uyanık olunuz, Türkiye’miz üzerinde emeli ve gözü olanlar var tetikte olunuz Türkiye'nin egemenlik haklarını beraber koruyacağız. Türkiye’ye tuzak kuranlar 2023’de alt edilecektir.

Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız, devletimizin egemenlik haklarını beraber koruyacağız, daha güzel daha güvenli Türkiye'ye ulaşmak için canımızı dişimize takıyoruz.

"Adayımız belli kararımız nettir"

Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için icazet yarışına girenler, gelsinler de Manisa'daki imrenilecek heyecan dalgasına kulak versinler. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türkiyemiz üzerinde gözü olanlar var, tetikte durunuz. Yedi düvelin üzerine gidiyoruz, biz yürüdükçe siniyorlar.

2023 yılı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Türkiye’ye tuzak kuranlar 2023’te alt edilecektir.

6'lı masaya aday tepkisi

Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir.

Kılıçdaroğlu'nun 8 saati!

CHP genel başkanı ABD’deki bir benzinlikte 8 saat hamburger yediğini ifade ederek şaibeli diyaloglarını örtbas etmeye kalkıyor. Adaylık için talimat sırasına giren, bunu da hamburger maskesiyle gizleyen ittifak ortaklarına hesabı soracak olan Türk Milleti'dir."

İYİ parti ve CHP'ye sert tepki

Zillet partilerinin peş peşe ABD'nin yolunu aşındırmaları boşuna değildir. Birisi geliyor, birisi gidiyor. Adeta okyanus ötesinde nöbete gidiyorlar. Çok açıktır ki zillet ittifakı Türkiye’nin karşısındaki mihraktır. Zillet ittifakı Türkiye’nin ayağına vurulmak istenen küflü prangadır.

Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçemez. Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu yoktur, sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir.

Kimyasal silah tepkisi!

PKK'nın iftirasına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir. Terör örgütü PKK'nın iftirasına CHP'den destek gelmiştir.

Türk Tabipler Birliği kapatılımalıdır.