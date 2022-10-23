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Bu besin metabolizmayı hızlandırmayacak uçuracak! Faydaları inanılmaz...

Bu besin metabolizmayı hızlandırmayacak uçuracak! Faydaları inanılmaz...

Havaların soğumasıyla metabolizma çalışma hızı da büyük oranda düşüyor. Bu durum da sağlık için bazı sorunlara yol açabiliyor. İşte metabolizmayı eski haline getirmekten ziyade uçuşa geçirecek mucizevi besin...

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Güneş ışığından mahrum kaldığımız kış aylarında, metabolizmanın çalışma hızı da düşüyor. Sağlık için de oldukça sorun olan bu durum için metabolizmayı hızlandıracak besinler birçok kişi tarafından araştırılıyor.

Günlük hayatın temposu, genel yoğunluk ve stresle birlikte vücudun yorgun ve halsiz kalabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, şu şekilde konuştu:

Hava durumunun bile halsizlik ve bitkinlik oluşturabilir. Toplumda en yaygın görülen sorunlardan biri olan yorgunluk, temelinde stres, endişe, gibi psikolojik sebepler barındırdığı gibi kansızlık, uyku apnesi, tiroid rahatsızlıkları türü birçok fizyolojik sebeplerden de kaynaklanabilir.

Gün boyu tükettiğiniz gıdalar...

Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklar da dahil olmak üzere halsizliğin pek çok çeşitli sebebi olabileceğini belirten Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

Gün boyu tükettiğimiz gıdalar, vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerjiye dönüştürülür. İşte tam bu noktada vücudumuzun gereksinim duyduğu faydalı gıdaları ve vitaminleri tüketerek halsizlikten kurtulmak bir hayli basit. İçecek olarak bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içebilirsiniz.

Her sabah 2 kivi

B ve C vitaminlerinin öneminden bahseden Küçük: "B ve C vitaminlerinin bu karışımı size gün boyu ihtiyaç duyacağınız enerjinin büyük bir kısmını sağlayacaktır. Kivi, havuç, armut, maydanoz gibi gıdaların faydaları vardır. Kivi C vitamini açısından zengin bir meyve. Sabahları veya gün içinde tüketilen bir adet kivi enerji vererek metabolizmayı canlandırmaktadır" şeklinde konuştu.

Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar...

Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağı olduğunu belirten Küçük, yaptığı açıklamada "Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bunun yerine protein kaynağı olarak derisiz tavuk eti, fasulye gibi alternatif besinleri kullanabilirsiniz. Kompleks karbonhidratlar vücudun birincil enerji kaynağıdır. Yeterli miktarda enerji için nişastalı gıdalar, sebze ve meyve, kepekli tahıllar yiyebilirsiniz. Ayrıca uyku alışkanlıklarını düzenleyen ve ruh halini geliştiren serotonin bakımından zengin olan kompleks karbonhidrat içeren gıdalar kan şekeri seviyesinin korunmasına da yardımcı olur.

Yoğurt hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de...

Sindirimi kolay olan yoğurt iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran "iyi" bakteriler olan probiyotik bakımından da zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kronik yorgunluğa iyi gelebilir. Su teknik olarak "yiyecekler" kategorisinde yer almasa da enerji ve kronik yorgunlukla savaşınızda en büyük yardımcınızdır. Yorgunluk vücudun susuz kaldığının ana göstergesidir. Gün boyu hiç bir fiziksel aktivitede bulunmasanız bile terleme yoluyla su kaybedersiniz. Bu suyu yerine koymak için 8 bardak su içmeye özen gösterin. Sade suyun dışında kafein içermeyen bitki çayları, meyve suları ve elektrolit takviyesi sağlayan sporcu içeceklerinden (fiziksel aktiviteler sırasında) faydalanabilirsiniz" şeklinde konuştu.

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