Adana Demirspor Konyaspor maçında kazanan çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Müsabakada Adana Demirspor'un golünü 32'de Akintola, Konyaspor'un golünü ise 21'de Mame Diouf kaydetti.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 22'ye, Konyaspor ise 19'a yükseltti.
Adana Demirspor, gelecek hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.