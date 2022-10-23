Galatasaray uzatmalarda yıkıldı! Aslan Alanyaspor'a diş geçiremedi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere sona erdi.

Galatasaray, 12. dakikada Mertens ve 22. dakikada Icardi'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Alanyaspor, 68.dakikada Balkovec ve 90+1.dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 18'e, Alanyaspor da 13'e yükseltti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Mauro Icardı ilk golünü attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Icardi, takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu ayrıca Dries Mertens’in golünde de asist yaptı.

Maça 11’de başlayan 29 yaşındaki futbolcu 78. dakikada yerini Haris Seferovic’e bıraktı. Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezon 3. maçında görev almış oldu.

Dries Mertens ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor karşısında kaydettiği golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol attı.

Maçın 11. dakikasında Mauro Icardi’nin pasında ceza sahası içinde topu alan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 35 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11’de başlayan deneyimli futbolcu ikinci yarı yerini Leo Dubois’e bıraktı. Dries Mertens, Alanyaspor maçıyla bu sezon 9. maçına çıktı.

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Ligde son olarak sahasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla yenen Cimbom daha sonra karşılaştığı Adana Demirpor ile 0-0, Alanyaspor ile de 2-2 berabere kaldı. Aslan, deplasmanda mücadele ettiği Kayserispor'a ise 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, Alanyaspor maçının 31. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterdi. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık'ın bu kararını protesto etti. Öte yandan maçın son anlarında Galatasaray'ın bir diğer yıldızıda Abdülkerim Bardakçı direk kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçında Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili stadyumda iki bölümlü koreografi yaptı. İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz' sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde kartonlarla Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı.

İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi'nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve 'Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık' pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı açıldı.

Galatasaray’da 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig’de son oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre Alanyaspor maçında 3 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Kastamonuspor ile oynadıkları karşılaşmada tamamen farklı 11 ve çift forvetle sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesinde tek forvetle başladı. Buruk, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de deplasmanda oynadıkları Kayserispor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı. Aslan’ın 11’inde Fredrik Midtsjö, Juan Mata ve Yunus Akgün’ün yerine Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica görev aldı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mathias Ross, Yusuf Demir ve Patrick van Aanholt ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

Milot Rashica, ligde ilk kez 11’de

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kastamonuspor maçıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11’de başlayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, ligde Alanyaspor mücadelesinde ilk 11’de görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu Alanyaspor karşılaşması öncesinde 3 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde oynamıştı.

Kerem Aktürkoğlu 2 maç sonra 11 başladı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçıyla 11’e döndü. Aktürkoğlu son olarak Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynanan mücadeleye 11 başlamıştı. 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra ligdeki Kayserispor ve Türkiye Kupası’ndaki Kastamonuspor mücadelesinde sonradan oyun dahil oldu.

Galatasaray'da Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata gibi yıldız isimler yedek bekledi.

Galatasaray-Alanyaspor maçı ilk 11'ler

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ALANYASPOR: Runarsson, Yusuf, Fatih, Furkan, Rassoul, Lusamba, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Ahmed Hassan