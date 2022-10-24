Erten Timur açtı ağzını yumdu gözünü: "Getirin yabancı hakemleri yönetsinler"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu iş böyle gidemez. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler." dedi.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hafta içi düzenlediği basın toplantısını hatırlatan Erden Timur, adalet için geri adım atmayacaklarını söyledi.

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:



"Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş..."

"Bizim hafta içi yaptığımız basın toplantısında kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, öz eleştiri de yaptığımız şeyleri anlattık. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Geçmişte bu tür yapıların tüm takımlara, Galatasaray da dahil fayda ettiğini söyledik. İzleyenler için söylüyorum, izlemeden yorum yapanlar var. Geçmişte tüm takımların çıkarına kararlar geldiğini söyledik. Adalet istediğimizi, kendimiz için değil herkes için istediğimizi söyledik. Türkiye'de adalet isterken karşılaştığımız... Demek ki federasyon adalet istemiyor. Adaleti sağlamak zorunda olan makam ceza verir. Ama başka bir konuda adaletsizlikle cevap vermek istiyorsa bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Üç büyüklere yapılan avantajların da bitmesi lazım, Türk futbolu böyle gelişir bunları da söyledik. Böyle bir talep bu şekilde cevaplanıyorsa bizi haklı çıkarıyor. Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş... 5-6'lık olacak bir maçta 30. dakikada bir kart gösteriyor. 7 tane hakeme sorduk, 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Kırmızı olması için bariz gol şansı olması lazım ve top kontrolü lazım top kontrolü de yok. Bir hakemimiz faul olup olmadığı bile belli değil dedi. VAR da dahil olmadı. Sen öte tarafta boğazını kesmiş öldürmüşsün, burada masumiyete inan diyorlar. Kim inanır? Sacha'nın kırmızı kartında çağırmayan VAR'ın ofsayt çizgisinde çizgiyi doğru çektiğine kim inanır, soruyorum?"

"Adalet isteyenler geri adım atmaz"

"Bizim geri atacak adımımız yok. Tırnak mesafe geri adım atmayız. Adalet isteyenler geri adım atmaz. Ayrıca farklı farklı kanallardan çeşitli tehditler geliyor. Gelsin. Gerekirse hepsini kamuoyuna açıklarız. Bu bir kurgu, bunları yapanları biliyoruz ve bunu onların başına yıkmayı biliriz. Bu kötü niyetli yapılar, kökü olan yapılar. Köklerini kazıyana kadar mücadele gerekecek. Burada herkesin bir arada olması gerekir. Halkın gücünden daha büyük bir güç yok. İyilik, her zaman galip gelir. Koca Galatasaray camiasına 'cincon' demiş bir insanın hiçbir açıklamasını kâle almayız. Fenerbahçe camiasının bu açıklamaya hiçbir şey yapmaması da üzücü (Erol Bilecik'in açıklamaları hakkında). Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu iş böyle gidemez. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler. Bu gemi batmış, dibindeki yosunun içinde mücadele ediyoruz! Bu gemi batmış"