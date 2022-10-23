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Okan Buruk'tan maç sonu sert sözler: "Savaş başladı, bu iş sadece burada kalmaz"

Okan Buruk'tan maç sonu sert sözler: "Savaş başladı, bu iş sadece burada kalmaz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının arından yaptığı açıklamada, hakem Ali Palabıyık'ın sonuca direkt etki eden bir hata yaptığını düşündüğünü söyleyerek, "Galatasaray'a karşı savaş başladı. Bu sadece hakemler değil. Savaşacağız. Merak etmesinler" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak"
"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik."

"Oyuncularım elimden geleni yaptı"
"Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner. Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."

"Galatasaray'a karşı savaş başladı"
"Galatasaray'a karşı savaş başladı. Bu sadece hakemler değil. Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız. Merak etmesinler. Biz bu savaşta varız. Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Bu iş sadece burada kalmaz."

"İnşallah bir değişim olur"
"Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."

"İki kırmızı kart, geniş kadromuz var"
"İki kırmızı kart, geniş kadromuz var, diğer oyuncularla devam edeceğiz. Aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız."

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