İstanbul'un 4 ilçesinde seçim anketin sonuçları açıklandı 4 ilçede oylarını artıran tek parti

ORC Araştırma, İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli’de gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. İyi Parti, her 4 ilçede de oy oranını artıran tek parti oldu.

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2023 seçimlerine doğru anket firmalarının araştırma sonuçları gelmeye devam ediyor.

ORC Araştırma, ekim ayında İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli’de gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

AK Parti ve MHP’nin oylarında her 4 ilçede de düşüş görülürken, CHP’nin ise 3’ünde oylarını artırdığı izlendi. İyi Parti her 4 ilçede de oy oranını artırırken, HDP’nin ise oy oranlarında düşüş görüldü.

AVCILAR

BAHÇELİEVLER

ŞİŞLİ

ÜSKÜDAR