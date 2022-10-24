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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı

İSTANBUL’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51’e ulaştı. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu ise yüzde 56’lara ulaştı.

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Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.45 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.

D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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