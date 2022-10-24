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Dünyanın en büyük doğal gaz sahası! Katar, Shell ile imzayı attı

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası! Katar, Shell ile imzayı attı

KATAR'ın petrol şirketi QatarEnergy, dünyanın en büyük doğal gaz (LNG) sahası olan Kuzey Sahası-Güney Genişletme Projesi için ikinci ortaklık anlaşmasını uluslararası enerji şirketi Royal Dutch Shell ile imzaladı.

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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haber göre, QatarEnergy, Fransız Total Energies firmasının ardından Kuzey Sahası-Güney Genişletme Projesi'nin ikinci ortağı olarak Shell'i seçti. Haberde, Shell'in projeye yüzde 9,3'lük hisseyle ortak olacağı kaydedildi.

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi, Kuzey Sahası-Güney Genişletme Projesi'nin, Katar'ın üretim kapasitesine 16 milyon ton eklediğini ifade etti.

QatarEnergy, Kuzey Sahası-Güney genişletme projesi için ilk ortaklık anlaşmasını 25 Eylül'de Fransız TotalEnergies ile imzalamıştı.

Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre, TotalEnergies, projede yüzde 25 olan toplam uluslararası ortaklık hissesinin yüzde 9,375'ini alırken, QatarEnergy yüzde 75 hisseye sahip olacağı belirtilmişti. TotalEnergies'in projeye 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmasının planlandığı ifade edilmişti.

Kuzey Sahası Genişletme Projesi, Kuzey Sahası-Doğu ve Kuzey Sahası-Güney olmak üzere iki kısımdan oluşuyor.

Katar daha önce Kuzey Sahası-Doğu Genişletme Projesi için de 5 ortaklık anlaşması imzalamıştı.

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