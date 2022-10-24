Pastiç tarifi lezzetiyle ağızda dağılıyor bu tarifi yapmayan üzgün!

Ay çöreğinin İzmir'deki adı olan pastiç, tadanlara lezzetli bir tatlı alternatifi sunuyor. Aynı lezzetleri denemekten sıkıldıysanız İzmir'in pastiçine siz de bayılacaksınız. Eğer siz de kurabiye türü tatlara bayılıyorsanız pastiçi denemeden geçmeyiniz. Peki pastiç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte enfes pastiç tarifi...

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Kakao, kuru üzüm ve fındık ile hazırlanan pastiç, İzmir yöresine ait bir tariftir. Yörede ay çöreği yerine pastiç denilmektedir. Bu tarifimizde ise İzmir'in dumanı üstünde, nefis unlu mamülü olan, kat kat mayalı hamur ve nefis, kuru üzümlü ve kakaolu bir iç harç bir araya geliyor. Gönlünüzde lezzetiyle taht kuracak olan ay çöreğine benzer bu tarifi denemenizi şiddetle öneriyoruz. Beş çayınızın olmazsa olmazlarından biri haline gelecek pastiçe sevdikleriniz ve misafirleriniz bayılacak. Pastiçi evde yapmak da hem kolay hem de eğlenceli. Peki lezzetli bir pastiç nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktası nedir? İşte nefis pastiç tarifi...

Hamuru için;

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

3 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta beyazı (sarısını üzeri için ayırın)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 su bardağı un

İç harcı için;

1 paket kakaolu baton kek

1, 5 su bardağı süt

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

Pastiç tarifi (İzmir) nasıl yapılır?

Hamuru için un hariç diğer malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırın.

Unu kontrollü bir şekilde ilave edip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun ve üzeri kapalı 30 dakika dinlendirin.

İç malzemesi için keki elinizle ufalayın.

Ardından sütü ilave edip karıştırın.

En son fındık parçaları ve üzümü de ekleyip spatulayla karıştırmaya devam edin.

Kabaran hamuru tezgaha alıp 2 eşit parçaya bölün. Merdane yardımıyla kare şeklinde açın.

İç harcın yarısını her tarafına gelecek şekilde yaymaya özen gösterin.

Hamuru kenardan kalın olarak katlayın ve rulo şekli verin.

Rulo şeklini alan hamuru 4 parmak arayla kesin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizip ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürün.

En son çatalla çizik atıp susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.