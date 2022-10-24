Eşi ölen kadına 300 bin TL destek! Aile Bakanı Derya Yanık duyurdu...
Bakan Derya Yanık duyurdu... Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle toplam 2 bin 23 konut temin edilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, müjdeyi verdi. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım desteği başlıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.
Aile Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz” dedi.
Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı çerçevesinde belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:
“Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek."