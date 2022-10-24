Kabine toplanıyor! Başörtüsü ve aileye anayasal güvence geliyor! TOGG için karar günü

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Masada dar gelirlilere yeni adımlar, TOGG ve başörtüsü gibi önemli konular var. TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak mı? Sosyal konut ve arsa projesinde son durum ne?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabinede başörtüsüne yasal güvence, aile düzenlemesi, Amasra'daki maden ocağı patlaması ve ekonomi gibi kritik konular görüşülecek. Kabinede yerli otomobille ilgili bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor. 29 Ekim'de ar-ge merkezinde bir programın gerçekleştirileceği TOGG konusunda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

Başörtüsüne anayasal güvence

Gündemin ilk sırasında ise başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor. Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Ayrıca TOGG konusunda da bir gelişme olup olmayacağı merak ediliyor.

Dar gelirliler için yeni adımlar

Dar gelirliye ve esnafa yönelik yeni adımlar için gözler bu hafta Kabine toplantısı kararlarında olacak. TOGG için geri sayım sürerken toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

Aileyi güçlendirecek anayasa değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne "anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözleri sonrası çalışmalar tamamlandı. Erdoğan'a teklif sunuldu. Kabinede teklife dair sunum yapılması ve düzenlemeyle ilgili olarak Erdoğan'ın onay vermesinden sonra anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.

Anayasanın 41. maddesiyle aileye dair düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüşler de değerlendirilecek. Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin Mecliste tam kadro bulunması istenecek.

Kimsenin gözünün şaşına bakılmayacak

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlama hakkında son olarak "Raporların çıkmasıyla ihmali görünen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak" mesajı vermişti.

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ulaşılan son bulgular ve Maden Kazaları Komisyonu'nun kurulması da kabine toplantısında gündeme gelecek.

Togg'un fiyatı ne olacak?

Faiz kararı, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar Kabinede ele alınacak. 29 Ekim'de banttan inecek olan TOGG'un fiyatı ise merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi bekleniyor.

Ege'deki gerilim gündemde

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Terörle mücadele

Kabine Toplantısı kapsamında terörle mücadelede içeride ve dışarıda atılan adımlar, son dönemde yakalanan ve etkisiz hale getirilen kritik isimler de gündeme gelecek.

Sosyal konut ve arsada son durum

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dar gelirliler için duyurulan sosyal konut ve arsa konusundaki ilerlemeye ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Sırada orta gelir grubu için gelecek olan sosyal konut projesi var. Bu konuda da ön hazırlıklara ilişkin kabinede bilgilendirme yapılması bekleniyor.