Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı

Fırat Aydınus, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Mertens ve 22'nci dakikada Icardi kaydederken, deplasman ekibinin golleri 68'inci dakikada Balkovec ve 90+1'inci dakikada Hassan'dan geldi.

Mücadelenin 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Mertens, 11. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde ise sahneye ilk golün asistini yapan Icardi çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Arjantinli yıldız, 2 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırsa da ofsayt bayrağına takıldı.

Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken devreye 2-0 ile girildi. Diğer kırmızı kartı ise 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakçı gördü.

Fırat Aydınus pozisyonları yorumladı

1- DAKiKA 22: iCARDi’NiN GOLÜ OFSAYT GEREKÇESiYLE iPTAL EDiLDi

Rashica’nın pasında İcardi aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağının ardından VAR’daki Koray Gençerler de ofsayt tespitinde bulununca gol geçerli sayılmadı.

FIRAT AYDINUS: Ofsayt pozisyonunda bulunan Mauro İcardi topa temas ettiği için golün iptali doğru karar.

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2- DAKiKA 18: MERTENS ALANYASPOR CEZA ALANINDA YERE DÜŞTÜ

Alanyaspor ceza alanındaki Leroy Fer-Dries Mertens mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.

FIRAT AYDINUS: Fer’in, Mertens’in omzuna bir müdahalesi var. Penaltı verilse kimse “Niye verdi” demez.

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3- DAKiKA 31: SACHA BOEY’E KIRMIZI KART ÇIKTI

Orta saha çizgisi üzerinde Candeias’ı arkadan çekip düşüren Boey, direkt kırmızı kart gördü.

FIRAT AYDINUS: Bariz gol veya bariz gol atma şansına engel olma konusunda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalı:

· 1-) İhlal ve kale arasındaki uzaklık.

· 2-) Oyunun yönü.

· 3-) Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali.

· 4-) Savunma oyuncularının konumu ve sayısı. Bu kriterlerin biri veya ikisi değil, hepsinin gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu pozisyona baktığımız bu kriterlerin hepsi birden oluşmadığı için bariz gol şansı olarak değerlendirilip kırmızı kart gösterilmesi yanlış.

4- DAKiKA 42: ALANYALILAR PENALTI BEKLEDi

Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Galatasaray ceza alanında Nelsson ile girdiği mücadelede yere düştü. Konuk takım bu pozisyonda penaltı bekledi.

FIRAT AYDINUS: Victor Nelsson’un ceza sahası içinde istemeden de olsa rakibinin ayağına basması sonucu oluşan ihlal, penaltı verilmesini gerektiriyor.

5- DAKiKA 90+4: ABDÜLKERiM KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaraylı Abdülkerim, Efecan’a arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

FIRAT AYDINUS: VAR’ın karışamayacağı bir pozisyon. Hakemin kırmızı kart yorumuna saygı duymakla birlikte, sarı karta daha yakınım.