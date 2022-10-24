SGK uzmanı EYT ile ilgili kritik ayrıntıyı açıkladı son aldığımız duyumlara göre...

EYT düzenlemesinde sona gelindi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, yaş mağduriyetine yol açan yasanın ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılacağını söyledi. EYT için çıkarılacak yeni kanunun yürürlükte kalma süresine dair de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

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Tek formül üzerinde çalışılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin düzenleme Aralık ayında son halini alarak netleşecek, Ocak 2023’te ise yürürlüğe girecek.

Milyonlarca kişi ‘EYT’li miyim, yeni yasa beni de kapsayacak mı?’ gibi soruların yanında EYT’nin ne zaman çıkacağını ve masadaki tek formülün ne olacağını merak ediyor.



EYT yasası için düzenlemelerin son hali yavaş yavaş netleşmeye başlarken 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda mağduriyete yol açan 4447 sayılı yasanın ve 4759 sayılı kanun ilgili maddenin yürürlükten kaldırılacağına dair Ankara’da çalışmalar olduğu öğrenildi. Ayrıca EYT için çıkarılacak yeni kanunun yürürlükte kalma süresine dair de kritik bir ayrıntı ortaya çıktı.

Masadaki tek formül

EYT düzenlemesinin son aşamasını değerlendiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, “Ankara’dan son dönemde bir değişiklik olmazsa son aldığımız duyumlar üzerinden…” diyerek masadaki tek formülü açıkladı. Mynet'in aktardığı habere göre; EYT’nin mağduriyetine yol açan yasanın ilgili maddesinin yürürlükten kaldırılacağını söyleyen Ali Duman şunları kaydetti:



“Yani 4447 sayılı kanunun ve 4759 sayılı kanunun ilgili maddelerinin yürürlükten kaldırılacağına yönelik bir çalışmanın daha ön planda olduğu söyleniliyor. Tabii ki sayın bakan burada aralık ayını işaret ediyor sürekli, yılbaşından önce bütçe çalışmaları vesaireler var. E tabii EYT ile ilgili yapılacak planlamada bütçeyle alakalı da çalışmalar önem arz ettiği için aralık ayını bekliyoruz."



"Ama şu an bir değişiklik olmazsa açıkça şunu söyleyebiliriz, EYT hakkını kazandı diyebiliriz. Yani 23 yıl sonra EYT hakkını kazanacak… Kazanacak gibi 23 yıl içerisinde ama tabii Türkiye’nin en yetkili ağzından bu açıklamanın tamamını duymadan ya da yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görmeden bunu net söylemek mümkün değil. Yapılan çalışmalar şu an itibariyle son bu yöne evrildi diyebilirim."

Kanun ne kadar yürürlükte kalacak?

Vatandaşın kafasındaki bir başka merak edilen soru ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çıkarılacak kanunun ne kadar süre yürürlükte kalacağı olurken, uzman isim bu sorunun da cevabını verdi:

“Kanun geldi, 3 ay yürürlükte kaldı, 3 ay içinde emekli olan oldu, 3 ay içinde emekli olamayan olamayacak mı? Tabi bunlar hep soru işareti ama kanunun kısmi gelmesi beklenmediği için, eğer bu kişiler emekli olacak ise, o süreleri tamamladığı zaman emekli olacaklar. Yani yaşa takılmayacaklar."



"EYT’nin anlamı yaşa takılmamaktır, prime takılmamak veya zorunlu yıla takılmamak değil. Yaşa takılmamak. Eğer kanun eski tarihine dönerse 4447’den önce ne uygulanıyordu, primi ne zaman doldurdun, o zaman emeklisin. Zorunlu hizmetini ne zaman doldurdun, o zaman emeklisin.”