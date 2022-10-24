Bir yiyen bir daha istiyor Şam böreği tarifi enfes lezzet!

Gözlemeye benzer bir yapısı bulunan Şam böreği, Batman ilimize ait enfes lezzetlerden biri. Çayın yanında enfes bir tarif arıyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Şam böreğini bir kez tadan bir daha vazgeçemiyor! Peki Şam böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte muhteşem Şam böreği tarifi...

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Batman yöresine ait bir lezzet olan Şam böreği, yumuşacık hamuru, leziz mi leziz maydanozlu soğanlı iç harcıyla tam bir lezzet bombası. Yapılışı oldukça pratik bu lezzeti yemelere doyamayacaksınız. Sıcak sıcak çayın yanında keyifle tüketeceğiniz Şam böreği, görüntüsüyle de gözlemeyi andırıyor. Peki Şam böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Şam böreği tarifi...

Şam böreği malzemeleri

Hamuru için;

6-7 su bardağı un

Tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için;

5-6 adet soğan

Bir demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kg kıyma

Salça

Şam böreği nasıl yapılır?

İç harcı için kıymayı tavada kızdırdığınız yağda iyice kavurun.

Soğanları küp küp doğrayıp kıymaların içine ilave edin.

Ardından salça ve pul biberi de malzemelerin içine koyup, karıştırın.

Son olarak ocağı kapatmadan önce, küçük küçük doğradığınız maydanozları ilave edin.

Hamuru için; su, tuz ve unu karıştırıp, yoğurun.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alıp, merdane ile açın.

İçine hazırladığınız iç harcı koyarak, hamurun boş olan kısmı ile eşitleyin.

Ardından hamurun boş kısmını, iç harcın olduğu kısmın üzerine kapatın.

Artan hamuru, bir tabak ya da bir bıçak yardımı ile kesin.

Yaptığınız Şam böreklerini, tercihen saç tavada altını yağlayıp kızartın.

Afiyet olsun...

Soğanın faydaları neler?

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Özelikle kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri, kuru ve beyaz soğana göre daha fazla bulundurmaktadır.

Ayrıca soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.