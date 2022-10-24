Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir metromuzun son aşamasına geldik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten yüzde 95'in üzerine çıkardık." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı'nda yaptığı incelemelerin ardından basın açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Başakşehir-Kayaşehir arasında Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden de geçecek metromuzun son aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Başakşehir-Kayaşehir metro hattını İBB'den devralarak 28 ayda yüzde 5'ten yüzde 95'in üzerine çıkardık."

Başakşehir-Kayaşehir metro hattının teknik özelliklerine ilişkin bilgi de veren Karaismailoğlu, "Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede." diye konuştu.