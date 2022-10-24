BIST 3.947
DOLAR 18,61
EURO 18,30
ALTIN 984,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sabotaj taburu sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Abone ol

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cedi Osman iyi gidiyor Cleveland Cavaliers uzatmada farklı kazandı
Cedi Osman iyi gidiyor Cleveland Cavaliers uzatmada farklı kazandı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Eşref Fakıbaba'yı topa tuttu! Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştı, beceremeyince istifa etti
Eşref Fakıbaba'yı topa tuttu! Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştı, beceremeyince istifa etti
SGK uzmanı EYT ile ilgili kritik ayrıntıyı açıkladı son aldığımız duyumlara göre...
SGK uzmanı EYT ile ilgili kritik ayrıntıyı açıkladı son aldığımız duyumlara göre...
Bir yiyen bir daha istiyor Şam böreği tarifi enfes lezzet!
Bir yiyen bir daha istiyor Şam böreği tarifi enfes lezzet!
Yüzüm yuvarlak hiç bir saç bana gitmiyor demeyin! İşte oval yüze gidecek saç modelleri
Yüzüm yuvarlak hiç bir saç bana gitmiyor demeyin! İşte oval yüze gidecek saç modelleri
Kemal Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak! Abdulkadir Selvi yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu istemese de Erdoğan onu zorla aday yapacak! Abdulkadir Selvi yazdı
Bakan Nebati duyurdu: Yeni bir dönem başlattık
Bakan Nebati duyurdu: Yeni bir dönem başlattık
'İkinci elin kaderini değiştireceğiz' deyip açıkladı: Yeni dönem başlıyor! Çalışmalarda sona gelindi!
'İkinci elin kaderini değiştireceğiz' deyip açıkladı: Yeni dönem başlıyor! Çalışmalarda sona gelindi!
Ankara'da El-Nusra/HTŞ operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı
Ankara'da El-Nusra/HTŞ operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı
Kabine toplanıyor! Başörtüsü ve aileye anayasal güvence geliyor! TOGG için karar günü
Kabine toplanıyor! Başörtüsü ve aileye anayasal güvence geliyor! TOGG için karar günü
Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı
Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı