Eşref Fakıbaba'yı topa tuttu! Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştı, beceremeyince istifa etti

EŞREF Fakıbaba'nın AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifasının ardından başlayan tartışmaya Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı. Beyazgül, "Fakıbaba, 'Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştım ama etkili olamadım' dese daha isabetli olurdu" dedi.

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Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden ve AK Parti'den istifasını yorumladı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın köşesinde aktardığına göre Beyazgül, Fakıbaba'yı şu sözlerle hedef aldı:

Şanlıurfa bana her şeyi verdi ben hiçbir şey veremedim

- 'Şanlıurfa siyasetini dizayn etmeye kalkıştım ama çok etkili olamadım. Bu nedenle istifa ediyorum' diyerek istifa etseydi çok daha isabetli davranmış olurdu.

- Fakıbaba’dan duymamız gereken şuydu: 'Şanlıurfa bana her şeyi verdi. Belediye başkanlığını verdi. Milletvekilliğini verdi. Bakanlığı verdi. Ama ben Şanlıurfa’ya hiçbir şey veremedim. Bu nedenle istifa ediyorum.'

Ben yapamadım, gidiyorum' demek, kolaya kaçmaktır

Fakıbaba’nın gerekçesi ne? 'Ben bu insanlarla, bu partiyle yapamıyorum. Bu nedenle ayrılıyorum' diyor. Siyasette her türlü imkânsızlıkla karşılaşırsınız. Mazeret üretmek olmaz. Halkı ağlama duvarı haline getirmek olmaz. Zorluklarla mücadele etmek gerekir. 'Ben yapamadım, gidiyorum' demek, işin kolayına kaçmaktır."