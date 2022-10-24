Crespo için harekete geçtiler! Şakaları yok! 15 Milyon Euro ayırdılar

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, oynadığı maçlardaki mücadelesi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Avrupa'da büyük takımların transfer radarında olan Crespo için Inter ise oldukça ciddi...

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i Diego Rossi'nin 84. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Sarı-Lacivertlilerin performansı ile maçta en çok beğenilen oyuncusu ise son haftalarda alışılmış bir şekilde yine Crespo oldu.

İstatistikleri öne çıkarıyor

Lig'de ve Avrupa'da oynadığı istikrarlı oyunla dikkatleri üzerine çeken Crespo, Vavacars Karagümrük karşısında 11.9 km, Ankaragücü maçında 13.2 km ve Medipol Başakşehir müsabakasında da 12.6 km ile takımın en çok mesafe kat eden ismi oldu. Portekizli yıldız son maçlarda rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerde de takımın bu noktada en başarılı futbolcusu oldu (9, 14).

Miguel Crespo’nun Başakşehir maçındaki istatistikleri:

Topla buluşma: 73

Pas isabeti: %80

Kazandığı ikili mücadele: 14

Sahipsiz top kazanma: 6

Şut pası: 3

RCS topla buluşma: 3

Çalım: 2

Top kapma: 2

Talip topluyor

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira döneminde 1.5 milyon Euro gibi cüzi bir bedelle kadrosuna kattığı Miguel Crespo, kariyerinde büyük bir sıçrama yapmaya oldukça yakın. Kariyerinin en başarılı günlerini yaşayan 26 yaşındaki Portekizli oyuncuyu hem Portekiz Milli Takımı hem de Avrupa'nın önemli kulüpleri radarına almış durumda. Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar elinde tutmak istediği Portekizli oyuncu için İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'de Everton'ın ardından İtalya'dan Inter de devreye girdi.

Inter 15 Milyon Euro ayırdı

İtalya'da yayın yapan Sportmediaset'e göre, Serie A'da şampiyonluk hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda orta sahaya enerji katacak iki yönlü bir oyuncu arayışında olan Inter'in devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması iddia edildi. Haberde Çizme ekibinin Portekizli oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ayırdığı belirtildi.