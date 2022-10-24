Tansu Dayan Süper Star Ajda Pekkan'ı ti'ye aldı! Dansı sosyal medyayı salladı: "Ruhunu teslim ediyo sandım"

Sosyal medya hesabından yaptığı Müge Anlı tiplemeleri ile adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başaran Tansu Dayan, eğlenceli paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Egzi Mola, Kim Kardashian, Kalben gibi ünlü isimlerin tiplemeri ile soyal medyayı sallayan ünlü fenomenin bu kez de Türkiye'nin Süper Star'ı olarak adlandırılan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın konserde ettiği dansına çektiği video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Geçtiğimiz akşam Ankara'da konser veren ünlü şarkıcı Ajda Pekkan dillerek pelesenk olan şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 76 yaşındaki Süper Star'ın sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Dans görüntüleri kısa sürede olay olurken Müge Anlı tiplemeleriyle fenomen haline gelen Tansu Dayan ise Ajda Pekkan'ın dansını ti'ye aldı.

Dayan, Ajda Pekkan'ın dansını canlandırdığı bir videoyu Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına, "Ajda Pek iyi gibi durmuyor, bi bakın bence :(" notunu düşen fenomen isim kısa sürede gündem oldu.

"Ruhunu teslim ediyo sandım"

Fenomen Tansu Dayan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken ünlü ismin takipçileri, "Oynarsam yırtılırım diye korkuyor sanırım","Ruhunu teslim ediyo sandım", "Kalp krizi geçiriyor sanıyorsunuzdur ama gaz sancısı olduğunu söylemiştir doktor", "Krizin son evresi gibi", "Izabel benimle mezara gelll" gibi yorumlarda bulundu.

Ezgi Mola'nın kıyafetini ti'ye aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Ezgi Mola'nın elbisesi sosyal medyada gündem olmuştu. Fenomen Tansu Dayan ise siyah bantlarla Ezgi Mola'nın elbisesine benzer elbise ortaya çıkardı ve "Burda iyi SOS oynanır" notunu düşmüştü.

"Tansu'cum çabana sağlık"

Ünlü fenomenin paylaşımıyla eğlenen Ezgi Mola, o paylaşımın altına, 'Tansu’cum çabana sağlık, çıkarırken yardımcı olurum ihtiyacın olursa'' diyerek cevap vermişti.

"Kalben gerginliği var bu ara hepimizde"

Haydi Söyle, Saçlar ve Sadece şarkılarıyla müzik piyasasını alt üst eden güzel şarkıcı Kalben geçtiğimiz haftalarda verdiği konserde müziğin ritmine kendine bir hayli fazla kaptırınca yaptığı dans sosyal medyayı sallamıştı. Kalben'in o hallerini görenler "Evde sinirlenince ben", "O dekolteyle frikik vermemesi mucize", "O dekolteyle çok iddialı, "Müziği son damlasına kadar hissetmiş", "Noluyo Noluyo" gibi yorumlarda bulunmuştu. Paylaşımlarıyla her geçen gün tüm dikkatleri üzerine çeken Tansu ise" Kalben gerginliği var bu ara hepimizde" notu düştüğü paylaşımda ise ünlü şarkıcının dansını taklit etmişti.

Kim Kardashian'ı da ti'ye aldı

Ünlü rapçi Kanye West'ten ayrıldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Kim Kardashian'ın dar elbisesi ile verdiği merdiven imtihanı sosyal medyada viral olmuştu. Katıldığı bir davette oldukça dar gri ve parlak bir elbise tercih eden ünlü isim yürümekte zorluk çekerken, merdivenlere geldiği sırada adım atamayan Kardashian çözümü kanguru gibi zıplayarak çıkmakta bulmuştu. Sosyal medyada olay olan görüntülerin ardından bazı kullanıcılar paylaşımların altına "Bu kadar dar elbiseye ne gerek vardı" yorumlarında bulunurken fenomen Tansu Dayan ise her zaman olduğu gibi ünlü ismi çektiği videoda ti'ye alarak paylaşımın altında "Kim bilir nasıl zorlandı" notunu düşmüştü.