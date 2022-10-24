Rus medyası: Erdoğan doğruladı, Tayfun dünyaya bir sinyal

Yeni balistik füze Tayfun'un Yunanistan'daki ilk hedefini yazan Yunan medyası, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde ise 'maalesef' kelimesini kullandı. Rus medyası ise 'Türkiye'nin bir sınıra ulaştığını belirtip "İlk adım atıldı" dedi.

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Türkiye'nin Rize'den ateşlediği yerli balistik füze Tayfun'un testi, Yunanistan'ın yanı sıra Rusya'da da gündemden düşmüyor. Sinop açıklarındaki hedefi 7 dakika 38 saniye, yani 458 saniyede vuran Tayfun'u sayfasına taşıyan newpost.gr yayın organı, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki hava üstünlüğünü Yunanistan'a kaptırması nedeniyle yeni füze testinin öne çıkarıldığını savundu.

Provokatif haberleriyle bilinen internet sitesi, "Türk basını Tayfun Tanagra ve hatta Araxos ile Andravida hava üslerine bile ulaşıyor" diye yazdı, 'Yunan şahinleri' diye tanımladığı savaş uçaklarının Türklerin ilk hedefi olduğunu ileri sürdü. newpost.gr'nin haberine göre, Türkiye Yunan jetlerini henüz havalanmadan 'yuvalarında' vurmanın batı komşusunu nakavt etmenin tek yolu olduğunu biliyor.

"Korkunç Tayfun füzesinin etrafında muhtemel birçok hedefi varken komşular bizim Hava Kuvvetleri üslerimize odaklanıyor" diyen yayın organı, Yunan savaş uçaklarının yerde Türk füzelerini beklemeyeceğini savundu.

'Türk tehditlerinin arkasındaki korku: Ankara çaresizce panzehir arıyor' gibi provokatif bir başlık atan newpost.gr, havadaki Yunanistan üstünlüğünün Türkiye'nin bir numaralı kabusu olduğunu iddia etti. İnternet sitesine göre, Yunan F-16'larının Viper modeline yükseltilmesi ve Fransız Rafale jetlerinin satın alınmasıyla denge değişti.

"Maalesef her yere saldırabilirler"

Yunan Eleftheros Typos gazetesi ise, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde yerli üretim Tayfun'un 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefi paramparça ettiğini, şimdi İyon adaları dahil bütün Yunanistan'ı vurma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.