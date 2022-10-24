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Rus sunucudan Ukraynalı çocuklar için kan donduran öneri

Rus sunucudan Ukraynalı çocuklar için kan donduran öneri

Russia Today (RT) sunucusu Anton Krasovsky, Ukraynalı çocukların nehre atılıp boğulabileceğini hatta çocukların kulübelere kapatılıp yakılabileceğini söyledi.

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Rusya'nın propaganda amacıyla kurduğu ve İngilizce yayın yapan sayılı medya kuruluşlarından Russia Today'de (RT), yayınlanan bir programda sunucu Anton Krasovsky, vicdanları yaralayan sözler sarf etti.

Programa konuk olan Rus bilim kurgu yazarı Sergey Lukyanenko'nun, 1980'lerde Ukrayna ziyareti sırasında çocukların kendisine Sovyet askerlerinden işgalci diye bahsettiğini söylemesi üzerine Krasovsky, Rus askerlerini işgalci olarak gören Ukraynalı çocukların nehre atılıp boğulabileceğini hatta çocukların kulübelere kapatılıp yakılabileceğini söyledi.

RT özür diledi

Sputnik ve RT medya ağının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, sözlerin uluslararası kamuoyuna yansıması sonrası jet hızıyla özür diledi.

Yeniden barışın tesis edilmesi ve çocuklar için bu trajedinin bitmesini temenni eden Simonyan, Krasovsky'in görevine son verdiklerini belirtti.

Simonyan, Rusya'nın Ukrayna işgalinin yılmaz savunucuları arasında.

Ukrayna'dan RT'yi yasaklayın çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba da "Hala RT'yi yasaklamamış olan hükümetler bu videoyu izleyin! Dünya çapında RT'yi yasaklayın!" dedi.

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