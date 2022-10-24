Soğan doğrarken ağlamaya paydos! Bilimsel çaresi bulundu işte yapmanız gereken

Neredeyse her yemeğin olmazsa olmazı, bir çok lezzetin baş tacı olan soğanı mutfakta kullanmayan neredeyse yoktur. Soğanın yemeklere kattığı tat tartışılmaz fakat ya o soğanı doğramak... Soğan doğramak işkenceye dönüşmesin, gözleriniz yanmasın. İşte soğanın yakmaması için bilmeniz gerekenler.

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Soğanın içine girmediği yemek neredeyse yoktur. Girdiği her yemeğe farklı bir tat veren soğanın faydaları da saymakla bitmiyor. Yemeğimize ayrı bir tat veren soğan vücudumuza girdiğinde de tepeden tırnağa şifa sağlıyor. İçerdiği asitler ile özellikle bağırsak ve mide enfeksiyonlarına karşı etkili olan soğan, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Peki soğanın göz yakmaması için neler yapılır bunu biliyor musunuz? İşte bilimsel faydası...

Aslında kimyasal olarak bunun cevabı belli. Ancak şunun değil; soğan doğrarken ağlamayı nasıl engelleyebiliriz? Bu sorunun cevabını uzun süredir araştırıyorlar. Henüz yüzde yüz bir sonuç bulunamasa da, soğan doğrarken ağlamanızı engelleyecek bazı çözümler mevcut.

Peki soğan neden ağlatır?

Soğanın ağlatmasının en büyük nedeni içindeki enzimler. Enzimler soğandaki sülfidleri parçalıyor ve sonrasında sülfir oksite dönüşüyor.

Sülfir oksitse bir tür gaz. Bu gaz göze temas ettiğinde gözlerin yaşarmasına sebep oluyor. Hal böyle olunca gözler savunmaya geçiyor.

Soğanın göz yaşartmasını tamamen engelleyememekle birlikte hızını kesecek bazı yöntemler var:

1- Soğanı kesmeden önce hafifçe dondurun. Bunun için yarım saat kadar buzlukta tutun.

2- Soğan doğrarken ağzınıza kibrit ya da ekmek koyun.

3- Soğan keserken sakız çiğneyin böylece gazı gözlerden uzak tutmuş olursunuz.

4- Soğanı suyun içinde doğrayarak gazın havaya karışmasını engelleyin.

5- Soğan doğrarken ağzınıza bir miktar su alın.

Soğanın suyu da çok faydalı

Soğan suyu, saç dökülmesi sorununu ortadan kaldırarak yeni saç oluşumunu destekler. Beyaz saçların çıkmasını engellemek isteyenler de soğan suyundan faydalanabilir.

Mantar, egzama gibi saç derisi hastalıklarını ortadan kaldırma özelliği bulunan soğan suyu, saçın hızlı uzaması için de oldukça etkilidir. Peki soğan suyu kürü nasıl hazırlanır?

Soğan suyu kürü hazırlamanın yöntemleri

1. Yöntem

- 1 litre su kaynatın

- Dört adet soğanın kabuklarını soyun ve doğrayın

- Kaynar su içine doğradığınız soğanları ekleyerek 10 dakika daha birlikte kaynatın

- Yıkadığınız saçlarınızı soğan suyu ile durulayın. Ertesi güne kadar saçlarınızı bir daha yıkamayın. Uygulayanlar koku olmadığını söylüyor ama eğer siz rahatsız olursanız ertesi günü beklemeden 2 saat sonra saçınızı tekrar yıkayabilirsiniz.

2. Yöntem

- 2 adet soğanı katı meyve sıkacağından geçirin

- Bu suyu saç derinize masaj yaparak uygulayın.

- Bir saat kadar saçlarınızda beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

3. Yöntem

- Bir bardak içerisinde soğan suyunu ve 1 yemek kaşığı kadar balı karıştırın. Saç derinize masaj yaparak uygulayın

- Yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı masaj yaparak yıkayın.

4. Yöntem

- Küçük bir tencere içerisine 2 adet soğan ve üzerlerini bir miktar geçecek kadar su ilave edin.

- 6 dakika kaynattıktan sonra ılınana kadar bekletin

- Saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve saç bonesi takarak iki saat kadar saçınızda bekletin.

- 2 saat sonra saçlarınıza masaj yaparak saçlarınızı yıkayın.