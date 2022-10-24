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Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni!

Arda Güler'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni!

Fenerbahçe'nin sevilen futbolcusu Arda Güler, Abdülkerim Durmaz'ın Galatasaray'ı eleştirdiği bir sözünü sosyal medyada beğenince sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in, Beyaz Futbol yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın programda söylediği "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözünü paylaşan Ertem Şener'in tweet'ini beğenmesi ortalığı karıştırdı.

Galatasaray taraftarları genç oyuncuyu eleştirirken, sarı-lacivertli futbolseverler ise Arda Güler'e sahip çıktı.

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