Eski ehliyetini yenileyecekler dikkat! Süre 2 yıl uzadı ücret değişti mi resmi açıklama geldi

Eski ehliyetini değiştirmek isteyenler için süre 2 yıl daha uzatıldı. 15 lira olan ehliyet yenileme ücretinin değişip değişmeyeceğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

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1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'de sona eriyordu.

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla ehliyet değiştirme süresi 2 yıl daha uzatılırken ücretinin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Konuyla ilgili flaş açıklama geldi.

Ehliyet yenileme ücreti 15 lira olarak devam edecek

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin, süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edeceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin İçişleri Bakanlığınca uzatılabileceği belirtilmişti.

Yeni tip ehliyet başvuru ücretleri ne kadar?

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde 15 TL. Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde 345 TL yatırılması gerekiyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

Ehliyetinizi yenilemek için gereken belgeler şu şekilde:

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir)