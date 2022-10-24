Karıncaları daha önce hiç bu kadar yakından görmediniz bu fotoğraf viral oldu

Bir karıncanın 'oldukça ayrıntılı' fotoğrafı, Litvanyalı bir bilim insanı olan Eugenijus Kavaliauskas tarafından çekildi. Kavaliauskas, koyu kırmızı gözlere ve kızgın bir ifade sahip hayvanın yakın çekimini yakalamak için yansıyan ışığı kullandığını söyledi.

Kavaliauskas, karıncayı mikroskop altında beş kez büyüterek fotoğraflandığını belirtti. Söz konusu fotoğraf, Nikon Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'na sunuldu ve 57 'Farklı Görüntü'den biri olarak seçildi.

Kavaliauskas, Litvanya'nın Tauragė kentindeki evinin yakınındaki bir ormanda karıncayı nasıl fotoğrafladığını şu şekilde anlattı:

"Her zaman ayrıntıları, gölgeleri ve görünmeyen köşeleri arıyorum. Fotoğrafçılığın temel amacı bir kaşif olmaktır. Karınca oldukça ürkütücü görünse de, doğada dehşet yoktur. 'Mikrofotoğrafçılığa ilk başladığımda ben de tüm böceklerin biraz canavar gibi göründüğünü düşündüm. Ama artık alıştım ve ayaklarımızın altında bu kadar çok ilginç, güzel ve bilinmeyen mucizeler olmasına şaşırdım."

Fotoğraf: Dr. Eugenijus Kavaliauskas/Nikon