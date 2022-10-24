Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande: Erdoğan sınırları biliyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Yunan medyasına verdiği mülakatta, "Erdoğan, bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa sadece NATO'dan değil, Avrupa içindeki bütün tartışma ve diyaloglardan dışlanacağını biliyor. Sonuçta o da Avrupa'nın bir üyesi olmak istiyor. Dolayısıyla sınırlarını biliyor" ifadelerini kullandı.

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2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev alan François Hollande, "Affronter (Yüzleşmek)" isimli kitabını kısa bir süre önce yayımladı. Kitapta, Hollande'ın görev süresince başbakan olarak çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı da anlattı. Kitap vesilesiyle Yunan medyasına konuşan Hollande, Erdoğan ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Öyle ya da böyle bu ikilem çözüme ulaşmalı"

Yunan Ta Nea'ya gazetesine konuşan Hollande'ın sözleri, "Erdoğan hem Batı ile hem de Rusya ile olamaz" başlığıyla okurlara duyuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre kitapta, Erdoğan'ı çelişkili olarak tanımlayan Hollande, Yunan gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye bir NATO ülkesi, dolayısıyla hem Avrupalıların hem de ABD'nin müttefiki olarak öne çıkıyor fakat öbür tarafta iyi ya da kötü sebeplerle Vladimir Putin ile yakınlık gösteriyor. Bundaki iyi sebepler tahıl krizinin çözülmesi fakat kötü sebep de Ukraynalıların bugün kabul edemeyeceği barış anlaşmasında arabulucu olarak görev almak istemesi. Öyle ya da böyle bu ikilem çözüme ulaşmalı" yorumunda bulundu.

"Erdoğan sınırların farkında"

Röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimine değinen Hollande, "NATO, Türkiye ile Yunanistan arasında kötüleşen ilişkiyi kendi iç sorunu gibi görmeli. İki NATO üyesi ülkenin ilişkilerinin daha da kötüye gidecek hale gelmesini engellemek gerekiyor. En önemlisi de diyalog ve müzakere aracılığıyla bu kriz çözülmeli" şekilinde konuştu.

Kitabında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in çok kolay yalan söyleyebildiğini dile getiren Hollande, Ta Nea'ya verdiği demeçte, "Erdoğan, bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa sadece NATO'dan değil, Avrupa içindeki bütün tartışma ve diyaloglardan dışlanacağını biliyor. Sonuçta o da Avrupa'nın bir üyesi olmak istiyor. Dolayısıyla sınırlarını biliyor" dedi.