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Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu! Yenileme süresi 2 yıl uzatıldı

Ehliyet yenileme ücretleri belli oldu! Yenileme süresi 2 yıl uzatıldı

Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren haber geldi. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetleri değiştirme ücretinin 31 Aralık 2024'e kadar aynı kalacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme ücretinin belirlendiğini açıkladı. Eski ti ehliyet değiştirme ücretleri, ehliyetleri değiştirmek için verilen süre sonu olan 31 Aralık 2024'e kadar 15 lira olarak devam edecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.

Ehliyet yenilemek için gereken belgeler

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak. Eski ehliyet belgesi Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
Bir adet biyometrik fotoğraf,
Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
Kan grubunu belirleyen belge (beyan da yeterli)

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