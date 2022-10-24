Fakıbaba'nın AK Parti'den istifasının ardından gözler o isme çevrilmişti! Suskunluğunu bozdu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifa etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu gelişmenin ardından partinin gidişatından memnun olmadığı iddia edilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Gülpınar "Vekilliği bırakabilirim' dedim. 'Gerek yok' dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Yanlış gideni söylemekle mükellefiz" dedi.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba'nın istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından partinin gidişatından memnun olmadığı iddia edilen Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın da istifa edeceği konuşulmaya başlandı. Suskunluğunu bozan Gülpınar, geçtiğimiz ay istifaya niyetlendiğini belirterek "Vekilliği bırakabilirim' dedim. 'Gerek yok' dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Yanlış gideni söylemekle mükellefiz" dedi.

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı bir açıklama ile hem milletvekilliğinden hem de partisinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Gözler Kasım Gülpınar'a çevrilmişti

Fakıbaba İYİ Parti'ye geçeceğini açıklarken yaşanan gelişmeler siyaset arenasını hareketlendirdi. Kulislerde Fakıbaba'nın öncü olduğu ve daha birkaç vekilin AK Parti'den ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Bu isimlerden birisi de AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Gülpınar, parti içerisinde sıkıntılar yaşandığını kabul etti.

"Yanlış gideni söylemekle mükellefiz"

15 - 16 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları Zirvesi için Özbekistan'da olduğu sırada istifaya niyetlendiğini doğrulayan Gülpınar, "Sıkıntılar var. Samimiyetime inanmıyorsanız istifaya hazırım. Milletvekilliğini bırakabilirim' dedim. 'Gerek yok' dediler. Resmiyete dökmedim ama telefonda söyledim. Birileri telefon konuşmasına şahit olmuş. Her değimiz olacak diye bir şey yok. Ancak sıkıntıya sessiz kalmak uygun değil. Aksayan bir şey olduğu zaman yansıtmamız lazım. Siyasetin getirdiği tecrübeye dayanarak, bir sıkıntı varsa tabi dile getireceğiz. Yanlış gideni söylemekle mükellefiz." dedi.