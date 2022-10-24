Akşama dürün dürün yiyin! Evde tavuk tantuni tarifi nasıl yapılır püf noktaya dikkat!

Şİmdiden akşama ne yapsam acaba diye düşünenlerdenseniz hem eşinizi hem de çocukları mutlu edecek bir tarif hazırladık. Kaç tane yediğinizi farkettirmeyecek yedikçe yedirecek tavuk tantuni tarifi. Mersin'e has bir lezzet olan, işin sırrı tantuninin sosunda saklı olan bu lezzet için tarife başlayalım...

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Tantuni aslında bir sokak lezzeti ama evde de pratik bir şekilde çocuklarınıza, eşinize hatta akşam yemeği için yapılabilecek sokak lezzetlerinden biri. Tantuni için en önemli püf noktası etin doğranma şeklidir. Juliyen değil mutlaka en ufak parçalarda kesilmeli ve limonun içine sıkılmaması yanında servis edilmesi gerekir. İşte kendi mutfağınızda kolayca yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de lezzetli kolay ve de pratik Mersin tantuni tarifi ve malzemeleri...

Gerekli malzemeler

1 kilo tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı kekik

1,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı toz biber

1 çay bardağı sıvı yağ

Salatası için

Kuru soğan

Domates

Maydonoz

Limon

Yapılış aşaması

Ben saç tercih ettim: Öncelikle etlerimi kuş başı isterseniz daha küçük doğruyoruz derin bir tavaya yağı koyuyoruz etlerimizi suyu çekene kadar pişiriyoruz daha sonra birazda ha yağ ekleyip üzere kekik tuz ve pul biberi ekliyoruz hazırladığımız lavaşı etlerin üzerine kapatıp yağlıyoruz daha sonra üzerine etini soğanı maydonozu domatesi ve limonu ilave edip durum yapıp servis yapıyoruz

Tantuni tarifi püf noktaları nelerdir?

Yağın üzerine su eklemek asla sizi korkutmasın. Soğuk yağ eklendiği zaman bir patlama olmuyor. Aynı zamanda saca su sıcaklığı kontrol etmek ve aynı zamanda kullanacağınız ekmek yada lavaşı yumuşatmak için buhar oluştursun diye kullanılır.

Baharat miktarını size kalmış. Siz kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilir ya da daha fazla çeşitlendirebilirsiniz.