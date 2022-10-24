Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı ekimde 8 bin TL’yi aştı

KAMU-AR verilerine göre, ekimde açlık sınırı bir önceki aya göre 556 lira artarak 8 bin 223 TL'ye çıkarken, yoksulluk sınırı ise bir önceki aya göre 2 bin 136 lira artarak 24 bin 513 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı son bir yılda 11 bin 828 TL birden artmış oldu.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 223 liraya, yoksulluk sınırının da 24 bin 513 liraya yükseldiğini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırmasının Ekim 2022 sonuçlarını bugün kamuoyuna duyurdu. Ekimde yoksulluk sınırı, önceki aya göre da 2 bin 136 lira arttı. Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 7 bin 313 lira arttı.

Yoksulluk sınırı, son bir yılda toplam 11 bin 828 liralık artış gösterdi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama, önceki aya göre 4 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 115 liralık artışla 213 lira oldu. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama da ekimde bir önceki aya göre 150 lira artarak 2 bin 169 liraya yükseldi. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamalarda son bir yıllık dönemde bin 282 liralık artış oldu.

Çocuklar için açlık sınırı 1300 lirayı aştı

Meyve için harcanması gereken para, ekimde 18, geçen yılın aynı ayına göre ise 290 lira artarak 621 liraya yükseldi. Sebze harcaması da ekimde, önceki aya göre 207 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 762 lira artarak bin 83 lira oldu.

Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ekimde açlık sınırı, yetişkin erkek için 2 bin 401 lira, yetişkin kadın için bin 885 lira, çocuk için bin 368 lira ve genç için de 2 bin 569 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise ekimde 629 lira daha artarak 22 bin 377 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 8 bin 865 liralık, son bir yılda ise 9 bin 908 liralık artış yaşandı.