Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'sinin oğlu bakın kimmiş! Yıllardır kimse anlamamış ama...

7'den 77'ye hala ilk günkü gibi heyecanla izlenen Hababam Sınıfı serisini izlemeyen neredeyse yoktur. Ekranda denk denk geldiğimizde kumandayı bırakıp izlemeye devam ettiğimiz Hababam Sınıfı'nın en renkli karakterinden biri olan Paşa Nuri'nin oğlu da meğer Hababam Sınıfı'nda oynuyormuş. İşte yıllardır kimsenin farketmediği o detay...

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Türk televizyonlarının belki de en çok izlenen filmlerinin başında gelir Hababam Sınıfı serisi... Defalarca izlesek de yine ilk kez izliyor gibi güleriz ve aynı heyecanı hissederiz. Unutulmaz karakteri, oyuncuları ve bize bıraktığı esprileri ile efsaneleşen film hakkında kimsenin bilmediği, duyanların hadi canım dediği bir detayı vereceğiz şimdi size...

Yönetmenliğini Kartal Tibet ve Ertem Eğilmez'in üstlendiği Türk sinemasının başyapıtlarından olan Hababam Sınıfı'nda Paşa Nuri karakterine hayat veren usta oyuncunun kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Paşa Nuri Hoca' karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Sıtkı Akçatepe'nin, rol arkadaşı Halit Akçatepe'nin babası olduğunu biliyor muydunuz?

1902 yılında İstanbul'da doğan Sıtkı Akçatepe, soylu bir aileden geliyor. Sıtkı Akçatepe'nin annesinin, Osmanlı Sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın torunu olduğunu duyanlar hayret ediyor.

Çocuk yaşta içine düşen oyunculuk aşkı yüzünden evden kaçan Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Filmde, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış bir gaziyi canlandıran usta oyuncu, gerçek hayatta da 1922 yılında başlayan Büyük Taarruz'da yer almıştır.

Halit Akçatepe'nin, babası Sıtkı Akçatepe ile yer aldığı bir sahnede söylediği ''Rahmetli babam, Sakarya'da Yunanlılar köprüyü havaya uçurdukları zaman, üç askeri yüzerek karşıya geçirmiş'' sözleri, dikkat çekmişti.

Sıtkı Akçatepe, Hababam Sınıfı dışında Şabanoğlu Şaban ve Tosun Paşa gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Sıtkı Akçatepe'nin eşi Leman Akçatepe de birçok Yeşilçam projesinde rol alan bir yıldız. Ünlü çiftin çocukları Halit Akçatepe, Türk Sineması'nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Üsküdar doğumlu Halit Akçatepe, şimdilerde annesi ve babasıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı'nda yatıyor...

Leman Akçatepe; Ah Nerede, Yüz Numaralı Adam ve Hababam Sınıfı gibi projelerde karşımıza çıktı.

Ekranlarda fedakar anne rolünde görmeye alışık olduğumuz Leman Akçatepe, eşi Sıtkı Akçatepe'den 6 yıl sonra hayata gözlerini yumdu.